Песков назвал выполнение Трампом обещаний менее предсказуемым, чем у демократов

Избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих предвыборных обещаний менее предсказуемо, нежели действующий президент США Джо Байден. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий 10 ноября приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков, проводя сравнение между Трампом и линией действующей в Вашингтоне администрации, заявил, что «менее предсказуемо, насколько Трамп будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании».

Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».