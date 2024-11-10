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Власть Песков назвал выполнение Трампом обещаний менее предсказуемым, чем у демократов

Песков назвал выполнение Трампом обещаний менее предсказуемым, чем у демократов

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11 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп будет придерживаться своих предвыборных обещаний менее предсказуемо, нежели действующий президент США Джо Байден. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментарий 10 ноября приведен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков, проводя сравнение между Трампом и линией действующей в Вашингтоне администрации, заявил, что «менее предсказуемо, насколько Трамп будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании».

Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Комментарии
13
Klaustrofobik
54 минуты
Человек который 25 лет врёт и ворует, сказал.
Заливщик голосовых планок
1 час
Эт чё, Трамп опять не наш??!
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