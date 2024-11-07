«Мужественный человек»: Путин поздравил Трампа с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы государства в США. Он думает, что тот его услышит.

Как заявил президент России 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», Трамп произвел на него впечатление своим поведением во время покушения на его жизнь во время предвыборного выступления. Путин вспомнил про поднятую вверх руку на знаменитых фото и сказал, что на него это «произвело сильное впечатление» и что Трамп «мужественный человек оказался», хотя «все изначально говорили, что он бизнесмен в основном и мало что понимает в политике».

Путин отметил, что в первый президентский срок Трампа как будто «затравили со всех сторон, не давали пошевелиться, лишнее слово сказать». Президент РФ добавил, что не имеет ничего против возобновления контактов с Трампом, не считает зазорным и первым позвонить, а публичные заявления нового президента США о стремлении к восстановлению отношений с РФ и завершении украинского конфликта заслуживают внимания.