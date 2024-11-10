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Общество Спорт «Шахматист из России опаснее игрока из Европы». 17-летняя петербургская чемпионка мира по шахматам — о выборе и победе

«Шахматист из России опаснее игрока из Европы». 17-летняя петербургская чемпионка мира по шахматам — о выборе и победе

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7 комментариев

Ольга Карманова — юная чемпионка мира по шахматам

Чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет стала 17-летняя Ольга Карманова из Петербурга. Чемпионат прошел в Бразилии, в городе Флорианополис. Ольга рассказала «Фонтанке» о том, как готовилась к первенству и почему российские шахматисты часто побеждают.

Девушка учится в 11-м классе 622-й гимназии. В шахматы маленькую Ольгу привел папа: сам играл с детства и дочь посадил за шахматную доску в четыре года. В 7 лет она пошла заниматься в Аничков дворец, позже перешла к тренеру Руслану Каштанову. Поначалу шахматы были простым хобби. Перелом случился в 2018 году в Риге — на чемпионате Европы. «Первый серьезный турнир, и я его выиграла. И после этого я поняла, что всё серьезно, что я буду погружаться в эту игру», — рассказала она.

Этим спортивная карьера Ольги не ограничилась: Ольга неоднократно была первой на чемпионате России, в том числе и в этом году. Чаще всего на турниры с девушкой ездит мама и поддерживает дочь. В этом году Ольга была на сборах в Сочи: готовилась к чемпионату мира. «Это помогло мне войти в рабочий ритм, настраиваться на турнир», — рассказала она.

Дальше была Бразилия: в стране Ольга уже почти две недели, за это время у нее был всего один выходной. «И в тот день я решала шахматную композицию, так что я, в общем-то, не отдыхала, а работала», — поделилась она. В Флорианополисе прошло 11 туров, одна из партий Ольги длилась целых пять часов. Каждый день перед туром она старалась гулять на свежем воздухе — это для спортсменки своего рода традиция. Проветрить мозги, успокоиться, послушать музыку.

Шахматистка Ольга Карманова неоднократно побеждала в чемпионате России

—  В начале партии очень тяжело сосредоточиться на самой партии. А потом входишь в работу, ход может незаметно пролететь. Я могу полчаса думать над ходом, а ощущается, будто прошло всего 5 минут.

С победой Ольгу уже успели поздравить друзья и родители. Помимо шахмат, она занимается фигурным катанием. «Шахматы — это в основном нервное напряжение. Очень сильная нагрузка на мозг, на нервную систему. Поэтому как-то важно разгружаться и в физическом плане. Даже здесь, в Бразилии, мы с командой ходили играть в волейбол, футбол, как-то подвигаться», — рассказывает она.

Ольга считает, что у российских шахматистов очень высокий уровень: конкуренция выше, так что и сильных игроков больше. При этом у большинства соотечественников рейтинг ниже, чем у европейских спортсменов: в стране просто меньше турниров, где его можно повысить. «Так что спортсмен из России с таким же рейтингом будет гораздо опаснее человека из Европы».

— Планируете и дальше оставаться в шахматах? Все-таки 11-й класс, время выбора дальнейшего жизненного пути.

— Пока не знаю, еще думаю. Тяжелый выбор. С одной стороны, хочется поступить в хороший вуз, но с другой — я понимаю, что если я поступлю туда, куда хочу, то с шахматами будет тяжело.

— Шахматы — это скорее про труд и упорство или про талант?

— Шахматы — это, конечно, и труд, но, мне кажется, без таланта никак. Даже если ты будешь работать по шесть часов в день, то всё равно талантливый человек будет занимать место выше.

— А вы сами себя считаете талантливой, одаренной?

— Ну да, — смущенно ответила Ольга и засмеялась.

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Комментарии
7
Рострелли
46 минут
На последней Фотке у них че, по два Ферзя штоле?
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
"Проветрить мозги" было бы неплохо журналистам Ф. Может, лексика подправится.
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