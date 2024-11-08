Куда пойти 8–11 ноября: «Дягилев P. S.», «Брусницын Фест» и научные фестивали

Томоха Терада — Мальчик-с-пальчик. «Сказки Перро». Источник: Иван Мохнаткин / Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум»







Актуальное

Мир Мейерхольда покажет «Дягилев P. S.»

До 12 декабря, 0+

Артисты из разных городов России и из других стран приезжают в Петербург в последний месяц осени на фестиваль «Дягилев P. S.». В пятницу на сцене Большого зала филармонии пройдет вечер «Музыкальный мир Мейерхольда» (6+). Концерт посвящен 150-летию со дня рождения оперного реформатора и театральной знаменитости. В первом, фортепианном, отделении пианист Борис Березовский исполнит сочинения Ференца Листа и Александра Скрябина: прозвучит музыка к спектаклям «Горе уму», «Учитель Бубус», «Последний решительный» и другим. В программе второго отделения — арии из опер, которые Мейерхольд поставил в Императорском Мариинском театре. Вечер завершат фрагменты музыки Дмитрия Шостаковича к спектаклю Мейерхольда «Клоп» и к балету Прокофьева «Стальной скок».

Лекции, хор Дома Радио и ярмарка — на Московском рынке

9 ноября, с 12:00, 0+

В эти выходные на территории Московского рынка развернется благотворительный фестиваль «Самое время жить» в честь десятилетия Фонда борьбы с лейкемией. Гостями праздника стали культурные институции и резиденты площадки. Программа насыщенная: в 18:00 начнётся выступление любительского хора Дома Радио «Большой Распев», в 19:30 — чтение писем проекта «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского, а в 20:00 — программа от постхора Attaque de Panique. Также в планах лекции о теме милосердия в искусстве, о роли повествования в понимании себя и других, паблик-токи об осознанной благотворительности и мифах о донорстве и книжный маркет.

Источник: предоставлено организаторами







«Брусницын Фест» соотнесет прошлое с настоящим

9 и 10 ноября, 0+

В этот уик-энд в культурном квартале «Брусницын» развернется семейный фестиваль «Брусницын Фест», посвященный истории локации, кожевенному делу и культурному кварталу в целом. Одни активности расскажут о трансформации места, другие — о том, зачем сейчас стоит посещать арт-кластер. В программе на два дня — выставка о семье Брусницыных, тематический маркет крафтовых кожаных изделий, экскурсии и лекции, различные мастер-классы для взрослых и детей, а также спектакли и шоу кнутов.

Театральное

«Портрет» в «Цехе» завершит «гоголевскую трилогию»

8 и 9 ноября, 12+

В театре «Цехъ» — премьера спектакля Виктора Бугакова «Портрет». Эта постановка завершает гоголевскую трилогию режиссера, который до этого работал над «Носом» и «Игроками». В театральное полотно новинки автор вплёл не только отрывки из повести «Портрет», но также цитаты из «Петербургских повестей» и переписку самого Гоголя с современниками.

Источник: афиша спектакля







«Алеко» и «Иоланта» получат новое обличье

9 ноября, 19:00, 6+

Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина представляет на сцене Эрмитажного театра оперы «Алеко» Сергея Рахманинова и «Иоланту» Петра Чайковского. Постановки не зря покажут в один вечер: композиторы были знакомы друг с другом, дружили и создали легендарный «оперный дуэт». Теперь его постановщиком выступил Станислав Парфёнов. С творческой командой он решил вывести в центр нового персонажа — Вселенную, которая будет направлять героев.

«Легенда» покажет новую историю «троих в лодке»

9 ноября, 19:15, 16+

К лучшим практикам абсурдистского театра обращается театр «Легенда» в спектакле «Трое на плоту, не считая носорогов». Творческая группа берёт за основу классическую историю про джентльменов, которые попадают в круговорот приключений. Пока герои думают, как справиться с последствиями кораблекрушения, в которое они попадают, в городке неподалеку люди превращаются в носорогов.

В музеях

«Ленфильм» наполнился петербургской мистикой

До марта 2025, 18+

Проект «Мистическiй Кино-Петербургъ» на «Ленфильме» погружает во вселенную мифов и тайн. «Проводниками» в мир зыбкости и предчувствий стали пять кинокартин, созданных на киностудии с 1982-го по 1991 год. Среди них — «Пиковая дама» Игоря Масленникова, «Господин оформитель» Олега Тепцова, «Пьющие кровь» Евгения Татарского. Кураторами выставки выступили арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, которые до этого работали над выставкой, посвящённой Виктору Цою, в московском «Манеже».

Эрмитаж удивит редкостями в Галерее графики

До 2 февраля, 0+

Эрмитаж показывает ценителям графики порядка ста пятидесяти рисунков и гравюр итальянских мастеров: от миниатюр на драгоценном пергаменте конца XIV века до беглых набросков с натуры. Новинки с выставки «Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» разместились в Галерее графики на третьем этаже Зимнего дворца. Как напоминают в Эрмитаже, именно рисунок стал «мостиком» и своеобразной «лабораторией», в которой в искусстве в своё время и случился переход к Новому времени.

Источник: hermitagemuseum.org







Разнообразие дизайна — на этажах «АТС»

9 ноября, 16+

В новом культурно-общественном пространстве «АТС» стартует «Выставка дизайна» под эгидой творческого проекта Art Blago. Элементами экспозиции стали работы разнообразных форм: книги, плакаты, журналы, предметы декора и видео, сгенерированные нейросетями. Акцент на выставке делается на внешнем виде предметов, а не на их функциональности. Смотреть на каждый экспонат, как подчеркивают кураторы, будет правильно с точки зрения визуальной эффектности. Именно ею они и ценны.

«Рутина» поколения — в «Севкабель порту»

С 8 ноября, 16+

Выставка LA ROUTINE в «Севкабель порту» — это попытка зафиксировать эмоции и жизнь поколения. Фотограф Борис Романов сначала снимал своих друзей из интереса, а затем превратил хобби в полноценное дело. Теперь с Olympus в руках он пытается поймать «момент перехода от мечтаний к целям, от целей — к реализации, от реализации — к успеху» и делает портреты современников. Вход на выставку бесплатный, но по документам.

Источник: laroutinemagazine.store







Послушать музыку

Егора Летова вспоминают с оркестром

8 ноября, 20:00, 16+

В клубе А2 — концерт памяти Егора Летова с симфоническим оркестром. В этом году исполняется 40 лет со дня основания группы «Гражданская оборона», а сам музыкант мог бы отметить 60-летие. На вечере прозвучат лучшие композиции.



«Обстоятельства» окутают «Космонавт» энергией

9 ноября, 20:00, 16+

Группа «Обстоятельства» даёт большой сольник в клубе «Космонавт» и презентует новый мини-альбом. Поклонники дуэта из Чебоксар зарядятся «искрящимся соло и бешеной энергией» и услышат композиции, дающие внутреннюю опору.

Узнать новое

Наводнения и их последствия — в рассказе исследователя

8 ноября, 16+

В пятницу историк Алина Дмитриева в библиотеке Тимирязева расскажет о самых страшных наводнениях в истории Петербурга. На лекции «Наводнения Московско-Нарвского района» она сделает акцент на том, как районы постепенно уходили под воду и как с бедой справлялись местные власти и горожане.

Погребальные практики и криминальные истории на «Танато»-фесте

8 ноября, 19:00, 18+

На площадке ЕСОДа, Дома еврейской культуры﻿, в этот уик-энд пройдет «Танато»-фест»: фестиваль судмедэкспертизы, искусства танатопрактики (то есть подготовки усопшего к похоронам) и культуры смерти. Участниками стали судмедэксперты, врачи и историки. Например, автор книги «Вскрытие покажет» Алексей Решетун объяснит, что происходит на первичном этапе расследования преступлений, на месте, где нашли тело. Тему подхватит исследователь Татьяна Якушина: она проведет слушателей по истории похоронной индустрии от начала ХХ века до наших дней.

Источник: mediomodo.ru/







«Открытая лабораторная» даст ответы на загадки науки

9 ноября, 12+

Ответить на самые дискуссионные научные вопросы предлагается всем участникам научно-просветительской акции «Открытая лабораторная». Писать «научный диктант» возможно как на одной из многочисленных площадок, так и онлайн. Важно, что после сдачи бланков с ответами участники не останутся в неведении: правильные ответы с объяснениями им тут же озвучат «завлабы» — в том числе практикующие ученые.

Старение и квантовый мир — на «Науке 2.0»

9 ноября, 0+

Два десятка ученых и популяризаторов читают лекции на разнообразные темы, от борьбы со старением и похудения до квантового мира и ловушек разума, весь день в субботу. Для того, чтобы слушателям было удобно ориентироваться в расписании, организаторы проекта «Наука 2.0» разделили лекции на три виртуальные тематические комнаты — «лабораторию знаний», «лабораторию жизни» и «лабораторию будущего». А среди лекторов замечены Станислав Дробышевский и Алексей Водовозов.

Источник: gorodenkoff / istockphoto.com







На экране

Бразильское кино — на фестивале

До 10 ноября, 0+

В «Родине» стартует фестиваль кино из Бразилии. Многие картины знакомят с историями национальных знаменитостей и погружают в водоворот страстей. В пятницу в афише — картина «Перола»: кинопосвящение матери, представленное глазами сына. В субботу среди прочего зрители увидят фильм «Воспоминания о хижине» по композициям певца и музыканта Адонирана Барбозы и комедию «Влюбленная» по мотивам бестселлера «Влюбиться в 40» Крис Соузы Фонтес. Полное расписание лучше всего смотреть на сайте кинотеатра.

Майкл Китон и Мила Кунис встретятся в «Отце года»

С 7 ноября, 16+

В кино стартовала комедия Холли Мейерс-Шайер «Отец года». По сюжету 60-летний арт-дилер Энди Гудрич почти не успевает общаться с семьей, да и не очень к этому стремится. Все меняется, когда на его плечи ложатся заботы в 9-летних близнецах, а одной из главных задач становится восстановить отношения со взрослой дочерью Грейс и её матерью Энн. Главного героя в картине сыграл Майкл Китон, его партнерами по съемочной площадке выступили Мила Кунис и Энди Макдауэлл.

Источник: CINEMAньяк|Кино|Сериалы|Мультфильмы

«Любовь Советского Союза» — всенародная слава и муки выбора

С 7 ноября, 16+

В прокат вышла драма Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза». На фоне исторических событий и конструктивистской Москвы, еще не затронутой послевоенным ампиром, разворачивается история любви советской актрисы и лётчика. Героине придётся разобраться в своих желаниях, ведь саму её пытается завоевать известный драматург.

Фильм-победитель «Маяка» вышел в прокат

С 7 ноября, 18+

В кинотеатрах уже можно увидеть ленту Анны Кузнецовой «Каникулы», которая завоевала главный приз на фестивале «Маяк» в Геленджике. Меланхоличная и вместе с тем ироничная драма расскажет о путешествии школьников и их сопровождающих на театральный смотр в Сочи. Взрослым придется уладить конфликты и научиться работать друг с другом, а детям — пережить собственные драмы.

Источник: кадр из фильма Анны Кузнецовой «Каникулы»







Лиам Нисон вернется к киллерству в «Профессионале»

С 7 ноября, 18+

Еще одна новинка российского проката — триллер Ханса Петтера Муланда «Профессионал», в котором сыграл Лиам Нисон. Его герой — стареющий гангстер, которому приходится вернуться в криминальный мир и вновь начать работать на криминального авторитета.