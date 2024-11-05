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Афиша Plus На экранах комедия с Майклом Китоном о сложностях отцовства

На экранах комедия с Майклом Китоном о сложностях отцовства

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7 ноября в кино стартует показ комедии Холли Мейерс-Шайер «Отец года». По сюжету 60-летний арт-дилер Энди Гудрич почти не успевает общаться с семьей. Внезапно его молодая жена сообщает, что она бросает его, и заботы о двух девятилетних близнецах ложатся на его плечи. Как и попытки восстановить отношения со взрослой дочерью Грейс и её матерью Энн, и необходимость поддерживать свой бизнес — всем этим Энди приходится жонглировать, как в цирке.

Главного героя в картине сыграл Майкл Китон («Битлджюс», «Бердмен»), его дочь от первого брака Грейс — Мила Кунис («Черный лебедь»), а бывшую жену Энн — Энди Макдауэлл («День сурка», «Уборщица»).

Фильм был тепло встречен критиками. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг — 78 %. Обозреватели отмечают, что это «комедия для взрослых, которую можно пересматривать снова и снова с большим удовольствием».

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