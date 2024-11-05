На экранах комедия с Майклом Китоном о сложностях отцовства

7 ноября в кино стартует показ комедии Холли Мейерс-Шайер «Отец года». По сюжету 60-летний арт-дилер Энди Гудрич почти не успевает общаться с семьей. Внезапно его молодая жена сообщает, что она бросает его, и заботы о двух девятилетних близнецах ложатся на его плечи. Как и попытки восстановить отношения со взрослой дочерью Грейс и её матерью Энн, и необходимость поддерживать свой бизнес — всем этим Энди приходится жонглировать, как в цирке.