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Афиша Plus На экране — картина о школьном театре с Полиной Кутеповой, получившая главный приз фестиваля «Маяк»

На экране — картина о школьном театре с Полиной Кутеповой, получившая главный приз фестиваля «Маяк»

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С 7 ноября в кино — комедийная мелодрама Анны Кузнецовой «Каникулы».

По сюжету двенадцать калужских школьников летят на фестиваль школьных театров в Сочи. Их сопровождают строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая руководительница кружка Татьяна (Дарья Савельева). Два педагога не ладят между собой, исповедуя совершенно разные подходы к воспитанию. А у молодых артистов собственные душевные драмы. Вдобавок на фестивале выясняется, что организаторы требуют поменять многое — вплоть до названия спектакля. Всем героям предстоит делать собственные выборы и нести за них ответственность.

Режиссер Анна Кузнецова выступила со своим коротким метром «Шесть Два Восемь» на «Кинотавре». «Каникулы» — её полнометражный дебют. Продюсером картины стала Наталья Дрозд («Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»).

Фильм получил главный приз на фестивале «Маяк» в Геленджике в 2023 году. По отзывам критиков, «блистательная ирония» в этой легкой и слегка меланхоличной «осенней мелодраме» более чем заслуженно принесла ей Гран-при.

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