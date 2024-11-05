На «Дягилев P. S.» покажут испанское фламенко, китайскую философию и русскую литургию

С 6 ноября по 12 декабря в Петербурге пятнадцатый раз пройдет международный фестиваль «Дягилев P. S.». Программа фестиваля этого года содержит два направления: ежегодная работа с зарубежными танцевальными коллективами и изучение наследия Сергея Дягилева и события, приуроченные к 150-летию Мейерхольда, а также поддержка сотрудничества современных композиторов с хореографами, как это делал сам Дягилев.

Зарубежными гостями фестиваля станут труппы из Китая и Испании.

«Отель» Источник: diaghilev-ps.ru







6 ноября фестиваль откроется спектаклем «Отель» (12+) китайской труппы «Студия Ли Син» хореографов Ли Син и Ли Чжао. «Студия Ли Син» — одна из самых интересный китайских трупп, которая занимается современным танцем. Центральным образом спектакля становится гостиница — место, которое становится твоим домом, не являясь таковым по сути. Здесь и личный опыт создателей с их гастролями-скитанием по всему миру, и в целом неустойчивое место человека во Вселенной. Визуальное решение спектакля придумал художник Ёхэй Танэда, известный по сотрудничеству с Квентином Тарантино.

«Ночь. Архитектура бессонницы» Источник: diaghilev-ps.ru







Продолжит зарубежную программу спектакль испанской танцевальной компании Рафаэллы Караско «Ночь. Архитектура бессонницы» (12+), который состоится 12 ноября. В этом спектакле гремучую смесь страстного фламенко и современной хореографии дополнит испанская поэзия, от ее классиков до современных поэтов. И все — чтобы воспеть поэтику ночи, всегда разной, но одинаково чувственной.

«Сказки Перро» Источник: diaghilev-ps.ru







Творческий тандем современных композиторов и хореографов представит «Урал Опера Балет» в недавней премьере «Сказки Перро» (12+). Этот спектакль — попытка показать, каким может быть современный большой сюжетный балет. Музыку создали три композитора — Настасья Хрущёва, Алексей Боловлёнков и Дмитрий Мазуров, а вывели ее на сцену три хореографа — Максим Петров, Александр Меркушев и Константин Хлебников. Всего будет представлено четыре известные сказки — «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик», однако их воплощение рассчитано не столько на детей, сколько на взрослую думающую публику.

Максим Петров: «В сказках мне была важна телесность. Сюжет может быть сколь угодно интересным, но совершенно непригодным для танца. Наши сказки с точки зрения тела суперподходящие. Маленький мальчик, Людоед, Кот в сапогах – образы, которые интересно решать пластически, их всех объединяет неформатная телесность, инаковость. Эти сюжеты дают большую пищу воображению».

Продолжит это направление вечер современной хореографии «Танцуем для Дягилева» (12+), который состоится 18 ноября. В рамках вечера будут представлены работы современных хореографов, а исполнять их будут артисты из разных московских театров: МАМТа, Балета Москва и других. На этом вечере петербургские зрители смогут увидеть не только фрагменты из громких московских премьер, но также подглядеть и за проектами, которые еще пока не реализованы.

«Литургия» Источник: diaghilev-ps.ru







Еще одним событием в рамках современной российской хореографии станет балет «Литургия» (12+) в исполнении Танцевальной компании «Каннон Данс», который можно будет увидеть 25 ноября. Хореограф Ольга Цветкова, московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra (дирижер Станислав Малышев), и вокальный ансамбль Intrada создали произведение, которое сочетает в себе древнерусское пение, мотивы музыки Стравинского и элементы театрального перформанса. Современная «Литургия» станет воплощением несостоявшейся задумки дягилевских «Русских сезонов», фантазией на тему.

Сергей Анухов: «Эта постановка не является балетом в традиционном смысле слова. Это, скорее, действо, в которое помимо танцоров включаются другие участники, находящиеся на сцене. И главная задача не воссоздание православной церковной литургии, а отображение ее красоты и глубинных смыслов посредством музыки и танца».