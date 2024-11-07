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Афиша Plus Музыкальный театр им. Шаляпина покажет дуэт Чайковского и Рахманинова

Музыкальный театр им. Шаляпина покажет дуэт Чайковского и Рахманинова

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9 ноября на сцене Эрмитажного театра Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина представит спектакль, объединяющий два оперных шедевра: «Алеко» Сергея Рахманинова и «Иоланту» Петра Чайковского. Эти два произведения, каждое со своей собственной историей и музыкальным стилем, будут исполнены вместе на сцене в постановке режиссера Станислава Парфенова.

История создания этого оперного дуэта началась с предложения Петра Чайковского исполнить оперу юного Сергея Рахманинова вместе со своей маленькой «Иолантой», которая, по мнению автора, была недостаточно длинной для целого вечера. Рахманинов, потрясенный предложением великого композитора, смог лишь подмигнуть Чайковскому в знак согласия. Так родился оперный дуэт, который теперь возвращается на сцену в новой постановке.

Опера «Алеко» Сергея Рахманинова, созданная по мотивам поэмы Александра Пушкина, является первым оперным произведением молодого композитора. В постановке Станислава Парфенова «Алеко» предстанет как философское размышление о человеке и Вселенной, которая является его домом. С помощью современных цифровых технологий на сцене возникнет целый мир, где музыка Рахманинова отразится в природных явлениях и временах года. Действие начнется с летней жары, разжигающей страсть вольного цыганского табора, и завершится осенней бурей с проливным дождем, оплакивающим финальное событие всего произведения — смерть Земфиры.

Во втором акте зрители увидят «Иоланту» Петра Чайковского, последнее оперное произведение великого композитора. Продолжая тему смены сезонов, режиссер представит историю героев на фоне зимы и весны. Действие развернется на обломках старого храма, в руинах которого слепо блуждает Иоланта. Но в момент прозрения Иоланты засияет солнце, символизирующее чудо, свершившееся с героиней, — весна все-таки наступит.

Художник-постановщик спектакля Елена Вершинина задействует потолок над зрительным залом, который отразит перемены окружающего мира. Так пространство будет органично сочетаться с внутренним состоянием героев, а сделано это будет с помощью красочных цифровых технологий.

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