Лиам Нисон отплатит всем врагам в новом криминальном триллере «Профессионал»

7 ноября в прокат выходит криминальный триллер Ханса Петтера Муланда «Профессионал». В центре сюжета — стареющий гангстер, который некогда был легендой. Он размышляет над своими ошибками, планирует оставить прошлое позади и остаток жизни посвятить восстановлению отношений с детьми. Однако криминальный мир не хочет так просто отпускать его.
Главную роль в фильме сыграл Лиам Нисон («Звездные войны», «Пассажир»). Кроме него, в картине снялся Рон Перлман («Хеллбой», «Чужой: Воскрешение»). Режиссер Ханс Петтер Муланд уже снимал Нисона в картине «Снегоуборщик», где тому тоже пришлось схватиться с мафией.
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