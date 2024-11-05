Лиам Нисон отплатит всем врагам в новом криминальном триллере «Профессионал»

7 ноября в прокат выходит криминальный триллер Ханса Петтера Муланда «Профессионал». В центре сюжета — стареющий гангстер, который некогда был легендой. Он размышляет над своими ошибками, планирует оставить прошлое позади и остаток жизни посвятить восстановлению отношений с детьми. Однако криминальный мир не хочет так просто отпускать его.