В прокат выходит фильм о кинозвезде 30-х с Ангелиной Стречиной и Романом Васильевым

7 ноября в прокат выходит драма Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза». В центре сюжета — молодая актриса Галина Коврова (Ангелина Стречина, «Пищеблок», «Триггер»), которая в 1930-х становится в СССР всенародно любимой звездой. Она влюбляется в летчика-героя (Кирилл Кузнецов, «Зорге»), а её саму пытается завоевать известный драматург (Роман Васильев, «Контейнер»). Любовная история разворачивается на фоне исторических событий и конструктивистской Москвы, еще не затронутой послевоенным ампиром.

Источник: centpart.ru







Образ главной героини собирательный, объединивший в себе несколько известных артисток — таких, как Любовь Орлова, чье имя даже созвучно киногероине. Согласно синопсису фильма, эта история — о поколении «смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь».

В фильме также сыграли Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Софья Эрнст и ныне покойный Роман Мадянов.

Источник: centpart.ru







На ранних этапах производства постановкой картины занимался режиссер Дмитрий Иосифов («Убойная сила»). Выходит фильм под руководством Никиты Высоцкого («Безопасность»), сына Владимира Высоцкого.