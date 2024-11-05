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Афиша Plus В прокат выходит фильм о кинозвезде 30-х с Ангелиной Стречиной и Романом Васильевым

В прокат выходит фильм о кинозвезде 30-х с Ангелиной Стречиной и Романом Васильевым

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7 ноября в прокат выходит драма Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза». В центре сюжета — молодая актриса Галина Коврова (Ангелина Стречина, «Пищеблок», «Триггер»), которая в 1930-х становится в СССР всенародно любимой звездой. Она влюбляется в летчика-героя (Кирилл Кузнецов, «Зорге»), а её саму пытается завоевать известный драматург (Роман Васильев, «Контейнер»). Любовная история разворачивается на фоне исторических событий и конструктивистской Москвы, еще не затронутой послевоенным ампиром.

Образ главной героини собирательный, объединивший в себе несколько известных артисток — таких, как Любовь Орлова, чье имя даже созвучно киногероине. Согласно синопсису фильма, эта история — о поколении «смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь».

В фильме также сыграли Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Софья Эрнст и ныне покойный Роман Мадянов.

На ранних этапах производства постановкой картины занимался режиссер Дмитрий Иосифов («Убойная сила»). Выходит фильм под руководством Никиты Высоцкого («Безопасность»), сына Владимира Высоцкого.

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