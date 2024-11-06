Театр «Цехъ» завершит свою «Гоголиаду»

Волею судьбы или злой шутки талантливый художник Чартков приобретает в лавке старинный портрет ростовщика. Этот портрет — шедевр неизвестного мастера, который кажется живым. Пронзительный взгляд старика словно проникает в самую душу художника, видя его бедственное положение, невероятный талант и сокровенные мечты. Но кто же на самом деле смотрит с картины? Старик или сам дьявол, увидевший достойную добычу и предлагающий Чарткову сделку с совестью? За этой сделкой встают вечные вопросы о природе таланта, цене успеха и моральном выборе художника. Через призму гоголевского гротеска «Цехъ» театр исследует тему истинного искусства. Реальность переплетается с фантасмагорией, а искусство становится полем битвы между талантом и искушением. Таинственно-мистическое пространство города, где из-за каждого угла может выглянуть не то черт, не то человек, создаст художник Антон Батанов.