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Афиша Plus Театр «Цехъ» завершит свою «Гоголиаду»

Театр «Цехъ» завершит свою «Гоголиаду»

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8 и 9 ноября в «Цехъ» театре состоится премьера спектакля Виктора Бугакова «Портрет». Эта работа станет завершающей в гоголевской трилогии режиссера — прежде им были выпущены «Нос» и «Игроки».

Волею судьбы или злой шутки талантливый художник Чартков приобретает в лавке старинный портрет ростовщика. Этот портрет — шедевр неизвестного мастера, который кажется живым. Пронзительный взгляд старика словно проникает в самую душу художника, видя его бедственное положение, невероятный талант и сокровенные мечты. Но кто же на самом деле смотрит с картины? Старик или сам дьявол, увидевший достойную добычу и предлагающий Чарткову сделку с совестью? За этой сделкой встают вечные вопросы о природе таланта, цене успеха и моральном выборе художника. Через призму гоголевского гротеска «Цехъ» театр исследует тему истинного искусства. Реальность переплетается с фантасмагорией, а искусство становится полем битвы между талантом и искушением. Таинственно-мистическое пространство города, где из-за каждого угла может выглянуть не то черт, не то человек, создаст художник Антон Батанов.

В основу спектакля легла не только повесть «Портрет», но и другие произведения Н.В. Гоголя. Зрители увидят переплетение знакомого сюжета с перепиской Гоголя и живописца А.А. Иванова, ставшего прообразом художника в повести. В спектакль также вплетены фрагменты статьи Гоголя о К. Брюллове и отрывки из «Петербургских повестей».

«Портрет» театра «Цехъ» — развернутое театральное сочинение на темы Гоголя, и в этом он продолжает традицию, заложенную в предыдущей постановке трилогии, спектакле «Нос».

На сцену выйдут как постоянные артисты театра, так и молодые актеры.

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