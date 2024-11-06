В Петербурге пройдет естественно-научная «Открытая Лаба»

Птицы — это динозавры? А тяжелая вода радиоактивна? А можно провести дома безопасную ядерную реакцию? Традиционная «Открытая лабораторная» тем и хороша: если и не знаете ответы на какие-то вопросы, то точно узнаете и наверняка запомните. Можно писать на одной из многочисленных площадок, можно проверить себя онлайн 9 ноября. Бесплатно. 12+

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«Открытая лабораторная» — научно-просветительская акция, она приурочена ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Его учредила ООН, он отмечается больше 20 лет 10 ноября, но проект «Открытая лабораторная» — инициатива наша, российская: в 2017 году ее предложили научные журналисты Евгений Насыров, Ольга Орлова и Александр Сергеев, их поддержали популяризаторы науки по всей стране. Проект уже давно перешагнул планку в миллион участников и получил всероссийскую премию «За верность науке» как самая массовая однодневная научно-популярная акция в мире.

«Открытая лабораторная» — это возможность без нервов и нескучно проверить свои представления о мире на соответствие законам физики, химии и биологии. Любой, кому исполнилось 12 лет, может участвовать: на площадках «Лабы» раздадут бланки с вопросами. На ответы — полчаса. А потом «завлабы» (в том числе известные ученые и популяризаторы — будут, например, археолог Александр Бутягин из Эрмитажа и инженер Александр Хохлов, руководитель отдела проектов малых космических аппаратов «Геоскана») дадут правильные ответы и подробно разберут задания. Так что, даже если правильно ответили на вопросы, узнать увлекательные подробности не помешает.