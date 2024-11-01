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Афиша Plus Наука В Петербурге пройдет Танато-Фест — фестиваль судмедэкспертизы, искусства танатопрактики и культуры смерти

В Петербурге пройдет Танато-Фест — фестиваль судмедэкспертизы, искусства танатопрактики и культуры смерти

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«Танато» — это про смерть. В интернете ролики-интервью с судмедэкспертами, патологоанатомами и другими специалистами, работающими в танато-сфере, набирают столько просмотров, что иные гламурные блогеры могут лишь завидовать. 8 ноября проект Medio Modo проводит уже второй Танато-Фест: фестиваль судмедэкспертизы, искусства танатопрактики и культуры смерти. 16+

В телеграм-канале Алексея Решетуна (врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, авт﻿ор книг «Вскрытие покажет», «Между жизнями», «Как не умереть молодым», отмеченный Минздравом — как раз «за литературу») много чего заблюрено. Так что у читателя есть выбор: смотреть ли на странной формы желчный камень, пролиферативный теносиновит или то, что случилось с шейным позвонком попавшего в ДТП водителя, у которого (водителя) сиденье было без подголовника. Афиши с лекциями Решетуна в разных городах — сплошное спокойное «мементо мори»: «Асфиксия», «Посмертные изменения»... На Танато-Фесте эксперт расскажет, что происходит на первичном этапе расследования преступлений — при осмотре места происшествия и трупа. Не как в сериалах, а как по-настоящему.

Второй лектор, Татьяна Якушина, образно говоря, за руку проведет нас по истории похоронной индустрии от начала ХХ века до наших дней. Татьяна преподает в Новосибирском учебном центре похоронного сервиса, изучает культуру смерти и погребальных обрядов, а когда-то была директором единственного в России музея погребальной культуры. В лекции «Продвижение товаров и услуг в похоронной индустрии» Татьяна расскажет, как эта индустрия работала 100 лет назад и почему известные бренды не боялись использовать смерть в своей рекламе.

Третий спикер, Оксана Томилина — работает в ритуальной сфере более 12 лет, она танатопрактик — специалист, который готовит умершего к похоронной церемонии: бальзамирует, одевает, делает макияж. Оксана считает танатопрактику искусством и свою профессию обожает. Расскажет, как производится уборка места преступления и как «реконструируют» тело.

Идем на Танато-Фест 8 ноября на площадку ЕСОДа, Дома еврейской культуры﻿ (ул. Б. Разночинная, д. 25А). Подробности по ссылке. Начало в 19:00.

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