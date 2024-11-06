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Афиша Plus «Красный Матрос» поделится малоизвестными фактами о петербургских наводнениях

«Красный Матрос» поделится малоизвестными фактами о петербургских наводнениях

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В истории Петербурга было больше 300 наводнений, самые страшные произошли ровно 200 и 100 лет назад. Издательство «Красный Матрос» нашло редкие документы по этой теме, а историк Алина Дмитриева о них расскажет 8 ноября в библиотеке Тимирязева. Бесплатно. 16+

Лодки на затопленной улице Васильевского острова

Лекция называется «Наводнения Московско-Нарвского района»: одними из первых во власти стихии оказывались земли за Нарвской заставой и вдоль Обводного канала. Возможно, без наводнения и не было бы никакого Путиловского завода (который сейчас Кировский): в 1824 году вода поднялась на рекордные 421 см выше обычного уровня, завод (тогда Санкт-Петербургский чугунный) был почти разрушен, погибло больше 150 человек. Понадобилось 20 лет, чтобы предприятие вновь начало выпускать продукцию — рельсы. А «путиловская» история началась еще спустя почти четверть века.

А в 1924 году случилось первое катастрофическое ленинградское наводнение, второе по масштабу: вода поднялась на 380 см. Сначала горожане могли просто удивиться тому, что орудия Петропавловской крепости вновь стреляют после обычного полуденного залпа. Это был предупредительный сигнал: к половине второго дня вода поднялась на 1,52 метра. И если рабочие и служащие остановили работу, но оставались на рабочих местах, чтобы бороться со стихией, то кто-то из любопытных ленинградцев рванул к набережным, за зрелищем. Но к половине пятого вечера вода была уже на отметке 268 см: потоки опрокидывали телеграфные столбы, ветер срывал крыши, к шести вечера оборвалась телефонная связь, а к водной стихии присоединились пожары из-за коротких замыканий.

К столетию ленинградского наводнения издательство «Красный Матрос» подготовило исследование, посвященное истории невских наводнений с 1703 по 2011 год. О том, как обитатели Нарвской заставы справлялись с наводнениями, расскажет одна из авторов альбома Алина Дмитриева.

Идем на лекцию 8 ноября в библиотеку им. К. А. Тимирязева (ул. Шкапина, д. 6). Подробности регистрации в группе библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.

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