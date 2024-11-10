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Происшествия В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский

В Москве скончался пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский

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Ушел из жизни журналист Антон Коробков-Землянский, директор по коммуникациям «Европейской медиагруппы», пресс-секретарь SHAMAN, в прошлом также представлявший Филиппа Киркорова. Как сообщают 10 ноября телеграм-каналы, накануне 40-летний Коробков-Землянский почувствовал себя плохо, а прибывшие медики ничем не смогли помочь.

«Европейская медиагруппа с прискорбием сообщает, что не стало директора по коммуникациям, нашего талантливого коллеги и друга Антона Коробкова-Землянского. Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас», — сообщили в пресс-службе ЕМГ.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В журналистику он пришел в 2002 году, карьеру начал с радиостанции «Европа Плюс» в Красноярске. Дальше были «Русская служба новостей», «Русское радио», а также «Первый канал», СТС, MTV Россия и другие. С 2015 по 2017 год Коробков-Землянский стоял во главе пресс-службы Филиппа Киркорова, с 2022 года занимался продвижением певца SHAMAN.

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Шаманизм до добра не доводит.
282768225
26 минут
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