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Спорт «Зенит» в матче против «Ахмата» пропустил первым, но сумел вырвать победу

«Зенит» в матче против «Ахмата» пропустил первым, но сумел вырвать победу

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6 комментариев

Победой «Зенита» завершился матч 15  тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». Встреча проходила 10  ноября в  Грозном. Сине-бело-голубые выиграли со  счетом 2:1.

Первым забил «Ахмат». Отличился на второй минуте встречи Арсен Адамов. На 9-й минуте Густаво Мантуан сравнял. На 21-й Матео Кассьерра вывел «Зенит» вперед.

Благодаря этой победе у петербуржцев теперь 36 очков. Столько же у лидирующего «Краснодара», однако у южан матч в запасе.

В следующий раз «Зенит» сыграет 15 ноября в Турции в товарищеском матче против «Фенербахче», которым руководит Жозе Моуриньо.

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Комментарии
7
Полно Вам, батюшка
18 минут
как бы зениту извиняться не пришлось...
Ганс-Дитрих Геншер
22 минуты
сразу наградить этого...как его...))
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