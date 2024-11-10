«Зенит» в матче против «Ахмата» пропустил первым, но сумел вырвать победу

Победой «Зенита» завершился матч 15 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». Встреча проходила 10 ноября в Грозном. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

Первым забил «Ахмат». Отличился на второй минуте встречи Арсен Адамов. На 9-й минуте Густаво Мантуан сравнял. На 21-й Матео Кассьерра вывел «Зенит» вперед.

Благодаря этой победе у петербуржцев теперь 36 очков. Столько же у лидирующего «Краснодара», однако у южан матч в запасе.

В следующий раз «Зенит» сыграет 15 ноября в Турции в товарищеском матче против «Фенербахче», которым руководит Жозе Моуриньо.