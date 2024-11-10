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Происшествия Семья остается в больнице после ДТП в Египте. У девочки — полная ампутация руки

Семья остается в больнице после ДТП в Египте. У девочки — полная ампутация руки

5 792
14 комментариев

После ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, в больнице остается семья из четырех человек, рассказали «Фонтанке» в посольстве РФ в Египте 10 ноября.

«Фонтанка» писала, что утром 9 ноября на трассе перевернулся автобус с российскими туристами. В посольстве подтвердили, что в салоне находились 30 россиян. 26 граждан РФ получили медпомощь и были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца.

«Вероятнее всего, водитель заснул за рулем, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок. Есть пострадавшие, в том числе дети. У 13-летней девочки из Нового Уренгоя по имени Аня полная ампутация правой руки», — рассказал «Фонтанке» один из пассажиров.

Посольство держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с пострадавшими.

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Комментарии
14
tochilshik
2 часа
при чем тут Египет? у нас автобус в Мойку упал,забыли?
radon
1 час
Бедная девочка, ужасно !!
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