Подросток пострадал в Брянской области: упали подавленные РЭБ дроны

Серьезными последствиями обернулась атака беспилотников сегодня, 10 ноября, и в Брянской области.

Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, два дрона, подавленные средствами РЭБ, упали в Почепском районе. Подросток получил осколочное ранение стопы. Его госпитализировали, состояние у него удовлетворительное. Частично повреждены два дома и хозяйственные постройки.

Напомним, по данным Минобороны, 10 ноября Украина применила порядка 84 БПЛА самолетного типа дальнего действия. Основной удар наносили на московском направлении, утром за полчаса в Раменском районе были уничтожены 34 беспилотника. В результате падения обломков в трех населенных пунктах начались пожары, пострадало пять человек. Местные жители снимали видео, как БПЛА буквально летят над их огородами. Пережившие атаку с воздуха рассказали о своих переживаниях.

В Шебекино беспилотники ударили по пятиэтажке дважды. После второго удара не выдержала потолочная плита, и под обломками погиб мужчина.