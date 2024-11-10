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Происшествия «Выскочила на улицу. Все кричат». Жители деревни Становое под Раменским рассказали про атаку БПЛА

«Выскочила на улицу. Все кричат». Жители деревни Становое под Раменским рассказали про атаку БПЛА

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39 комментариев

Жители подмосковной деревни Становое в Раменском районе рассказали, что происходило во время атаки украинских беспилотников утром 10 ноября. Люди проснулись от сильного грохота: в одних домах выбило стекла, другим повезло меньше: строения уничтожило огнем.

Соседка семьи пострадавшей при атаке 62-летней женщины рассказала MSK1, что их разбудил сильный грохот. Ее дочь заплакала от испуга, они выбежали из комнаты, и снова загрохотало.

 — Я уже в окно начинаю мельком смотреть, что-то дымится. Поднимаюсь наверх. Смотрю, горит дом моей подруги. Я сразу в 911. Мы раз, наверное, 20 звонили. Постоянно было занято. Любому, кому мы хотели бы позвонить, либо занято, либо еще что-то. Либо просто тишина в трубке.

Женщина рассказала, что скорая приехала раньше пожарных. За медиками подоспели газовые службы. Дом, по ее словам, полностью сгорел буквально за 10 минут.

Еще одна жительница Раменского Ирина рассказала, что от взрыва у соседнего дома в ее теплицах вышибло стекла.

 — Очень сильный звук был. У меня две теплицы стеклянные. Стекла повышибало. Выскочила на улицу, все кричат, — поделилась Ирина.

Пострадал от атаки БПЛА и житель Раменского Сергей, у которого сгорел дом. По словам Сергея, прибыть на место пожарные смогли только через 40 минут.

 — 40 минут пожарные ехали. Попало не только в наш дом, еще 12 домов пострадало. У нас всё сгорело внутри, вся крыша сгорела. Возможно, если бы раньше приехали, сгорел бы только гараж, — говорит мужчина.

В селе Софьино, которое расположено под Раменским, сбитый дрон упал на одну из припаркованных машин, и она загорелась. Сейчас обугленный корпус авто огородили сигнальной лентой, к месту подъехали сотрудники СК.

— Утром, около 09:45, когда я уже собиралась на работу, мы слышим свист, выбегаем на улицу, а тут это. Тушили огнетушителем, но всё равно сгорела, — говорит хозяйка авто Лилия.

Первое сообщение об атаке дронов мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в 08:37. К этому моменту средствами ПВО удалось уничтожить два беспилотника. К десяти часам утра средства ПВО сбили 32 беспилотника в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. В поселке Становое от осколков пострадала 52-летняя женщина. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения.

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Комментарии
39
282768225
1 час
Народ нужно кричать громче и четче - спасибо Дорогой товарищ Путин!!!!
282556445
1 час
Добрый Путин даст за сгоревший дом аж 10 000 рублей.
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