Продолжается атака беспилотников на Москву. Сбито уже 32 аппарата, временно закрыли все аэропорты

В городских округах Домодедово, Раменское и Коломна сбили еще семь украинских беспилотников. Общее количество сбитых в небе над столичным регионом БПЛА к 10 часам утра 10 ноября достигло 32 штук, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами, она находится в реанимации, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев и добавил, что ПВО продолжает работать.

Для обеспечения безопасности полетов с 09:45 временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский, говорится в телеграм-канале «Представитель Росавиации».

Из-за ограничения полетов, в частности, на время от 20 минут до часа задерживаются самолеты из Петербурга в Москву и обратно.

Первое сообщение об атаке дронов мэр Москвы опубликовал в 08:37. К этому моменту средствами ПВО удалось уничтожить два беспилотника. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин. О двух новых сбитых дронах он отчитался уже в 08:43. Все четыре были сбиты в Раменском городском округе.