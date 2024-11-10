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Москву атакуют беспилотники
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Происшествия Продолжается атака беспилотников на Москву. Сбито уже 32 аппарата, временно закрыли все аэропорты

Продолжается атака беспилотников на Москву. Сбито уже 32 аппарата, временно закрыли все аэропорты

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58 комментариев

В городских округах Домодедово, Раменское и Коломна сбили еще семь украинских беспилотников. Общее количество сбитых в небе над столичным регионом БПЛА к 10 часам утра 10 ноября достигло 32 штук, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами, она находится в реанимации, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев и добавил, что ПВО продолжает работать.

Для обеспечения безопасности полетов с 09:45 временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Также временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский, говорится в телеграм-канале «Представитель Росавиации».

Из-за ограничения полетов, в частности, на время от 20 минут до часа задерживаются самолеты из Петербурга в Москву и обратно.

Первое сообщение об атаке дронов мэр Москвы опубликовал в 08:37. К этому моменту средствами ПВО удалось уничтожить два беспилотника. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин. О двух новых сбитых дронах он отчитался уже в 08:43. Все четыре были сбиты в Раменском городском округе.

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Комментарии
58
Danik
2 часа
Как они возникают прямо у Москвы? То есть над Россией невидимками пролетают? И р-р-раз и Москва. Не понятно. Странные дела...
Rostik37
1 час
Седни праздник! Это в честь милиции-полиции! Фейерверк!!!
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