Москву атакуют беспилотники. Сбито больше 20 дронов, в аэропортах введен план «Ковер»

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны России сбиты беспилотники, летевшие на Москву. Об этом 10 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего по состоянию на 9:15 утра было уничтожено 17 БПЛА.

Первое сообщение об атаке дронов градоначальник опубликовал в 08:37. К этому моменту средствами ПВО удалось уничтожить 2 беспилотника. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», написал Собянин. О двух новых сбитых дронах он отчитался уже в 08:43. Все четыре были сбиты в Раменском городском округе.

А в 08:59 он сообщил сразу о восьми сбитых беспилотниках. На этот раз их сбили уже в трех округах: Раменки, Домодедово и Коломна. О пострадавших и повреждениях мэр не написал.

В аэропортах Домодедово и Жуковский для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов были введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8.03. Об этом сообщает телеграм-канал «Представитель Росаваиации». «Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», говорится в сообщении.

В 09:10 мэр Москвы сообщил, что силами ПВО были сбиты еще пять БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово.

«Продолжается работа ПВО Минобороны», написал Собянин. В телеграм-каналах сообщили о пожарах в подмосковном Софьино и в районе Кратово под Жуковским.

Источник: MSK1.RU

Связаны ли возгорания в частных домах с атакой БПЛА на данный момент неясно. Официально эти сведения не комментировались.

Источник: MSK1.RU

В 09:22 количество сбитых дронов увеличилось до 22. «При отражении атаки вражеских беспилотников сбито ещё 5 штук в округах Раменское и Домодедово», прибавил мэр Москвы.