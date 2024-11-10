Аэропорты открыли после утренней атаки БПЛА на Москву

В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения, которые вводили утром 10 ноября для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».

В период действия ограничений на вылеты и прилеты на запасные аэродромы ушли 36 самолетов.

Утром в воскресенье в Московской области отражали атаку беспилотников. Средства ПВО сбили 32 БПЛА в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами.