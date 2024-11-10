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Происшествия На Петроградской стороне «Тигуан» едва не снес пенсионерку — даму защитил светофор

На Петроградской стороне «Тигуан» едва не снес пенсионерку — даму защитил светофор

2 668
8 комментариев

Белый «Фольксваген-Тигуан» 10 ноября едва не сбил пожилую женщину в Петроградском районе Петербурга. Инцидент произошел на улице Мира. К счастью, жительница города отделалась испугом и, возможно, ушибом спины.

Кадры аварии появились в воскресенье в паблике «ДТП и ЧП». На них видно, как «Тигуан» сбивает столб со светофором, и тот валится на стоящую рядом пенсионерку. Получив удар опорой, женщина отходит в сторону, держась за спину.

Как сообщают подписчики, автомобиль зарегистрирован на 49-летнего мужчину. Обстоятельства ДТП выясняются, а петербурженка теперь празднует второй день рождения.

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Комментарии
8
Ankor
1 час
В рубашке родилась.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
чОткий с тонировкой походит пешком.
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