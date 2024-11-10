«Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях». Семья мужчины, погибшего при подрыве мины в селе Старый Хутор, не получит помощь

Семья жителя Белгородской области, погибшего накануне при взрыве мины, не получит помощь властей. Мужчина въехал на территорию села, въезд в которое был закрыт 28 августа этого года. Подробности 10 ноября в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Водитель легковушки погиб накануне вечером, наехав на мину при въезде в село Старый Хутор Валуйского округа. Его жена выжила, но была госпитализирована в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.
Въезд в Старый Хутор, который расположен в 29 километрах от границы с Украиной, закрыт с 28 августа. Попасть в такие населенные пункты можно, только получив разрешение главы района или сельской администрации, которые владеют данными об оперативной обстановке.
Въехавшие на территорию без разрешения властей не будут получать помощь в случае ранения или гибели родственника, отметил Гладков. «Дело не в деньгах, дело в ваших жизнях», — подчеркнул губернатор.
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