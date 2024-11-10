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Происшествия В шести регионах России за три часа сбили 70 беспилотников. Половину — на подлете к Москве

В шести регионах России за три часа сбили 70 беспилотников. Половину — на подлете к Москве

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2 комментария

Семьдесят украинских беспилотников самолетного типа сбили с 7 до 10 утра в шести регионах России. Половина из них была уничтожена в небе над Московской областью. Подробности 10 ноября сообщает Минобороны РФ.

Над Московской областью средства ПВО перехватили и уничтожили 34 летательных аппарата. Еще 14 сбили над территорией Брянской области, по семь — над территориями Орловской и Калужской областей, шесть — над территорией Курской и два — над территорией Тульской областей.

Первое сообщение об атаке дронов мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в 08:37. К этому моменту средствами ПВО удалось уничтожить два беспилотника. К десяти часам утра средства ПВО сбили 32 беспилотника в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. В поселке Становое от осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
9 минут
Вова, отличный план. Ждём когда украинцы начнут запускать бпла сотнями?
Гость
3 минуты
А откуда летят необъяснимо? Туда не отправить ответку?
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