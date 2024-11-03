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Город Новую станцию метро в Петербурге накрыли стеклянным куполом

Новую станцию метро в Петербурге накрыли стеклянным куполом

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19 комментариев

Работы по строительству вестибюля станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») постепенно подходят к финалу. На нее водрузили стеклянный купол.

Фото процесса 3 ноября опубликовал телеграм-канал «Подземник».

«Фонтанка» показывала, как должен будет выглядеть вестибюль первой станции Красносельско-Калининской линии. Вместе с «Путиловской» (пересадочной с «Кировским заводом») они образуют стартовый участок линии, от которого она продолжится на юго-запад и северо-восток. Подробнее об этом — здесь.

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Предполагалось, что их достроят до конца 2024 года. Однако работы затянулись из-за корректировки проектной документации — по большей части, связанной с изменением схемы пересадки с «Путиловской» на «Кировский завод». Недавно губернатор Александр Беглов обещал, что станции введут в эксплуатацию в 2025 году.

Кроме того, он заявил, что до конца года будет завершено строительство станции «Горный институт». Однако сказать наверняка, в какой момент она откроется, сейчас нельзя. Сроки переносили неоднократно; комитет по строительству сообщил, что открытие намечено на конец года.

Недавно стало известно, как будут выглядеть следующие четыре станции Красносельско-Калининской линии — до «Каретной». Работы по тестовой проходке там уже идут, в 2025 году предполагается задействовать здесь новые проходческие щиты производства «Обуховского завода». Кроме того, идет проектирования участка до «Сосновой поляны», согласовано финансирование на участок от «Каретной» до «Суворовской-1».

Ранее Смольный представил свои планы по развитию рельсового транспорта, включая метро. Наглядную схему можно увидеть здесь.

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Комментарии
24
Klaustrofobik
41 минута
Обещают обещать.
Зmeika
55 минут
предполагалось, что Казаковскую построят к 1987 году.
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