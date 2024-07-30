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    Новые станции метро «Казаковская» и «Путиловская» отделают за 200 млн. Времени — до декабря

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    «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на архитектурную отделку первых станций Красносельско-Калининской линии «Казаковская» и «Путиловская». Их обещали достроить в 2024 году.

    Документация опубликована в конце прошлой недели, максимальная стоимость — 207 млн рублей. Согласно графику проведения работ, вестибюль «Казаковской» надо закончить к 31 октября, «Путиловской» — к 30 ноября.

    «Фонтанка» рассказывала, что весной МССС потребовалась корректировка проектной документации для этого участка, в том числе в связи с необходимостью импортозамещения материалов и оборудования. Тогда же были опубликованы рендеры внешнего вида вестибюлей и художественных панно, которые там запланированы.

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    Как ранее писала «Фонтанка», участок, несмотря на все проблемы, собираются достроить в нынешнем году. Однако пересадка с «Путиловской» на «Кировский завод» заработает только в 2025 году. Недавно стало известно, как будут выглядеть следующие 4 станции Красносельско-Калининской линии — до «Каретной».

    Уже запланированы дальнейшие участки — до «Сосновой Поляны» и до «Полюстровского проспекта». Подробнее о том, на какой стадии находится строительство этой новой для Петербурга линии метро и какие сроки указаны в планах, — читайте здесь.

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