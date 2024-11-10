Глава Карелии обиделся на шутку про карельский язык. Юмористке грозит проверка на возбуждение вражды

Глава Карелии Артур Парфенчиков собрался жаловаться в СК на местную актрису и попросил проверить ее выступление на возбуждение ненависти и вражды. На юмористическом шоу она, отыгрывая персонажа провинциальной актрисы, пошутила про карельский язык и назвала его «атавизмом, как соски у мужчин». Своими эмоциями глава региона поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 10 ноября.

«Кто-то мне возразит: это юмор, относитесь проще. Нет, друзья. Юмор — дело тонкое <…>. Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой <…> — это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», — заявил Парфенчиков.

«Юмор за гранью», который так задел главу Карелии, прозвучал в комедийном шоу «Битва за время». Местная актриса Валерия Ломакина пошутила: «Этот язык настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский. И даже этот самый перевод звучит так, будто всю Карелию однажды кто-то обидел и они теперь пожизненно оправдываются».

После того, как выступление разошлось в соцсетях, Валерия Ломакина объяснилась, что это не ее позиция, а юмористический монолог созданного ей персонажа — «экзальтированной, не вполне вменяемой актрисы провинциального театра». И текст выступления был написан от лица этой героини, а не от лица актрисы. «Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодёжи, да и вообще — людей, утративших связь со своей землёй и культурными традициями», — добавила она.

Парфенчикова пост девушки, по-видимому, не убедил. Он подчеркнул, что актриса, изображая карельскую речь, «позволила себе оскорбительные шутки». Глава региона подчеркнул, что в Карелии берегут родной язык, хранят песни, стихи и сказки. А «неуместные пошлые шутки» жителей региона задели. «Теперь хочу задать вопрос этой артистке: как после того, что вы сказали, вы сможете выходить на петрозаводскую сцену? Будут ли верить вам люди, которых вы так жестоко оскорбили?», — подчеркнул Парфенчиков.

Сейчас глава Карелии готовит обращение в следственное управление СК по Республике Карелия, в котором он попросит проверить выступление девушки на преступление по статье о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК РФ). Также Парфенчиков поручил Минкульту региона провести служебную проверку и собрался писать обращение в адрес проекта «Битва за время», «чтобы выяснить кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления».

Пост Парфенчикова прокомментировала адвокат Наталья Шатихина в своем телеграм-канале. «Господи! Нет в Карелии проблем. И, конечно, близко даже нет оскорбления по признаку национальности. Ужасно стыдно это всё», — заключила она.