161.RU: перед отставкой у главы Ростовской области Голубева проводились обыски

Силовики проводят проверку деятельности уже бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом 4 ноября сообщает 161.RU со ссылкой на собственные источники. Несколькими часами ранее глава региона заявил о том, что подал в отставку и переходит на другую работу .

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела. Среди подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко», — цитирует издание неназванного собеседника. По данным источника, обыск завершился беседой с предупреждением.

Еще одно подтверждение обысков 161.RU получил и в правительстве Ростовской области. Речь в том числе идет о проверках по земельным делам.

«Проверки были, но тихо. Приехали, зашли, поговорили; что там точно искали — неизвестно», — рассказал еще один источник. Касаются они, по предварительной информации, в том числе денежных потоков при подготовке к чемпионату мира по футболу.