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Общество 161.RU: перед отставкой у главы Ростовской области Голубева проводились обыски

161.RU: перед отставкой у главы Ростовской области Голубева проводились обыски

18 726
9 комментариев

Силовики проводят проверку деятельности уже бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом 4 ноября сообщает 161.RU со ссылкой на собственные источники. Несколькими часами ранее глава региона заявил о том, что подал в отставку и переходит на другую работу.

В частности, по данным издания, обыски проводились двумя днями ранее, 2 ноября, в кабинете Голубева.

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела. Среди подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко», — цитирует издание неназванного собеседника. По данным источника, обыск завершился беседой с предупреждением.

Еще одно подтверждение обысков 161.RU получил и в правительстве Ростовской области. Речь в том числе идет о проверках по земельным делам.

«Проверки были, но тихо. Приехали, зашли, поговорили; что там точно искали — неизвестно», — рассказал еще один источник. Касаются они, по предварительной информации, в том числе денежных потоков при подготовке к чемпионату мира по футболу.

Василий Голубев руководил Ростовской областью с июня 2010 года. На первый срок его назначил бывший тогда президентом Дмитрий Медведев. Позднее Голубев побеждал на выборах еще дважды — в 2015 и 2020 годах.

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Комментарии
9
Митя Антонов
30 минут
Эхо повара и его бенефиса вернулось и достало...
kolpankolpan
53 минуты
А он говорил что на благо ростовчан работал.А он говорил что на другую работу идет.А видимо шить рукавицы из брезента.
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