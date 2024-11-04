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Общество Два российских региона остались без губернаторов. Оба переходят на другую работу

Два российских региона остались без губернаторов. Оба переходят на другую работу

8 971
9 комментариев

Днем 4 ноября стало известно об отставке двух глав регионов. На другую работу переходят губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега — глава Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о своей отставке в телеграм-канале. В видеообращении он заявил, что «руководство страны ставит другие задачи на федеральном уровне». Глава региона поблагодарил жителей за поддержку. Тамбовскую область он возглавил в 2022 году.

Василий Голубев об отставке также рассказал в посте, опубликованном в телеграм-канале. «Принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу», — отметил руководитель Ростовской области. Он добавил, что поддерживать регион будет «где бы ни работал». Ростовскую область он возглавлял с 2010 года.

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Комментарии
9
m.naydenoff
1 час
А нашего когда переведут? Если что, я из Санкт- Петербурга.
Mies
1 час
— Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку, перебазироваться. (С)
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