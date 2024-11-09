Оставил сигарету на диване и ушёл за пивом. Что говорит обвиняемый в пожаре на 5-й Советской, сгубившем пятерых

Пожар в коммуналке в центре Петербурга мог разгореться из-за непотушенной сигареты. Курить на диване пристрастился сосед — единственный выживший. Его спасла ещё одна пагубная привычка. Подробности стали известны «Фонтанке» 9 ноября.

Арестованный по делу о пожаре 49-летний Сергей Ярмоченко живёт в доме на углу 5-й Советской и Суворовского проспекта всю жизнь — с перерывами на пребывание в колониях. На скамье подсудимых он оказывался несколько раз. Как говорит, за кражи и вымогательства, но сколько раз — с ходу и сам не вспомнил.

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В его собственности находится одна из комнат трёхкомнатной квартиры. Ещё одна пустует, в другой ютились 63-летний мужчина, братья 16 и 17 лет и их 50-летние родители. Младший подросток — инвалид.

Ночью 8 ноября Ярмоченко пил водку на кухне. По собственному признанию, пьёт он много, особенно в последние 13 лет. Компанию составляли двое мужчин — соседей по квартире. В другой жилой комнате, насколько ему известно, были оба подростка и девушка одного из них. Её состояние неизвестно. В представленных суду материалах единственная погибшая женщина значится как неустановленная.

Первым собравшуюся в общей комнате компанию, насколько запомнилось обвиняемому, около двух часов ночи покинул младший из соседей — 50-летний. Он ушел спать к себе. Старшего — 63-летнего — сон в итоге сморил на кухне. Ярмоченко будить его не стал и ушёл в свою комнату, но ему не спалось.

Покурив по привычке в постели, он отправился на улицу просить мелочь на пиво. Сигарету оставил не в пепельнице, которая стояла рядом, а на диване. Она, вероятнее всего, не была потушена.

По воспоминаниям обвиняемого, гулял он не больше получаса. Уходя, огня он не заметил, но, когда вернулся, уже на входе увидел дымовую завесу. Заходить в квартиру не стал, как и звонить в экстренные службы.

Следователь при избрании меры пресечения отметил, что обвиняемый попыток оказать помощь соседям не предпринимал и не звонил, куда следует, проявив равнодушие.

Решение об аресте Смольнинский суд принимал на выездном заседании в Александровской больнице. Ярмоченко, которому вменяют причинение смерти по неосторожности, заключили под стражу до 7 января. Против переезда в СИЗО он не возражал.

Сигнал о пожаре в доме на 5-й Советской, 24/13, поступил в МЧС 8 ноября в 3:21. Горели комната и коридор — 25 квадратных метров. 63-летний мужчина погиб на месте. Ещё четверых человек увезли из квартиры в крайне тяжёлом состоянии. Спасти их не удалось.