Минивэн ушел под грузовик у Сертолово, есть жертвы

Источник: ГКУ «Леноблпожспас»







Два человека погибли в ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает 47news со ссылкой на ГАИ и ГКУ «Леноблпожспас», 10 ноября около 20 часов на Восточно-Выборгском шоссе, в нескольких километрах от Сертолово, столкнулись минивэн Hyundai и грузовик Shacman. В «Хёндэ» скончались водитель и пассажир, их личности устанавливаются.

Источник: ГКУ «Леноблпожспас» Источник: ГКУ «Леноблпожспас»

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства аварии.