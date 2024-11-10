Минивэн ушел под грузовик у Сертолово, есть жертвы

Два человека погибли в ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщает 47news со ссылкой на ГАИ и ГКУ «Леноблпожспас», 10 ноября около 20 часов на Восточно-Выборгском шоссе, в нескольких километрах от Сертолово, столкнулись минивэн Hyundai и грузовик Shacman. В «Хёндэ» скончались водитель и пассажир, их личности устанавливаются.
Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства аварии.
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