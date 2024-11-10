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Происшествия В центре Амстердама задерживают участников акции в поддержку Палестины

В центре Амстердама задерживают участников акции в поддержку Палестины

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4 комментария

Полиция Нидерландов задержала около 100 участников пропалестинской демонстрации в центре Амстердама 10 ноября, сообщает РИА Новости.

Пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Правоохранители напомнили об ограничениях — безрезультатно. Тогда полиция начала задерживать демонстрантов — по данным издания Parool, в отделения попали около сотни человек. Задержанных вывозят с площади на автобусах.

В Амстердаме вечером 7 ноября прошёл футбольный матч между израильским клубом «Маккаби Тель-Авив» и местным «Аяксом», завершившийся победой голландцев со счётом 5:0. После него начались беспорядки, в частности серия нападений на израильских болельщиков. По данным СМИ, пострадали по меньшей мере десять израильтян.

На роликах в соцсетях видно, что десятки людей, некоторые из которых в масках и с палестинскими флагами, пинают и бьют израильтян. Потерпевшие рассказывают, что нападавшие пытались ворваться к ним в отели и угрожали ножами. Тогда были задержаны 57 человек, а мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в эти выходные.

После сегодняшнего митинга власти Амстердама продлили запрет на демонстрации в городе до 14 ноября, передает РИА Новости.

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Комментарии
4
VKuser279092
22 минуты
Европа начинает просыпаться? Давно пора.
Гость
6 минут
Шерсть борзеет .
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