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Город Праздник к нам приходит. Петербург незаметно готовится к Новому году

Праздник к нам приходит. Петербург незаметно готовится к Новому году

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В Петербурге запахло Новым годом: первые признаки праздника «Фонтанка» заметила в центре города 10 ноября. Уличные фонари обернулись в гирлянды, на деревьях появились новогодние звезды. Повис праздник и над каналом Грибоедова — световую инсталляцию установили прямо над линией воды. Гирлянды с праздничными шариками повесили и напротив Казанского собора.

Так что, хотя сугробами и морозцем в Петербурге пока не пахнет, уже можно сказать: праздник к нам приходит.

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«Фонтанка» уже рассказывала, как город украсят к празднику. На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству потратят около 1,5 миллиарда рублей. Маленьких петербуржцев вновь ждет ледовое сказочное представление, а взрослых — праздничный концерт на Дворцовой. На Дворцовой площади к 20 декабря установят и нарядят главную новогоднюю ель, которая будет натуральной и не менее 20 метров в высоту.

Натуральная ель высотой 15 метров, как и в прошлом году, также будет установлена на Якорной площади в Кронштадте. Искусственные ели высотой 14 метров появятся возле Гостиного двора, на Марсовом поле, возле БКЗ «Октябрьский», площади Белинского, Воскресенской набережной, возле Медного всадника, на Сенной площади, возле станций метро «Василеостровская» и «Гражданский проспект», возле ДК имени Ленсовета, на площади Свободы в Сестрорецке и ряде других локаций. Всего по городу их будет 17.

Завершить оформление городских улиц и площадей планируется к 10 декабря.

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