Сияние в разгаре. Вы ещё успеете поймать

Источник: читательница «Фонтанки» Екатерина







Любители природы сегодня, 10 ноября, вышли на охоту за северным сиянием рано. Аврору стало видно уже около 19 часов. Петербуржцы присылают фотографии в редакцию «Фонтанки» и делятся ими в соцсетях.

Антициклон помогает вторую ночь подряд. Сегодня днем было солнечно, к вечеру стало хорошо видно Луну, а сейчас сияние наблюдают не только в Ленобласти, но даже на территории Петербурга.

Видно аврору и в других регионах, в том числе на более южных широтах.

Напомним, чтобы увидеть сияние, лучше ехать в места, где минимум засветки (городского освещения) и открытое небо в направлении севера.