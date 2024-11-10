Сияние в разгаре. Вы ещё успеете поймать

Любители природы сегодня, 10 ноября, вышли на охоту за северным сиянием рано. Аврору стало видно уже около 19 часов. Петербуржцы присылают фотографии в редакцию «Фонтанки» и делятся ими в соцсетях.
Антициклон помогает вторую ночь подряд. Сегодня днем было солнечно, к вечеру стало хорошо видно Луну, а сейчас сияние наблюдают не только в Ленобласти, но даже на территории Петербурга.
Видно аврору и в других регионах, в том числе на более южных широтах.
Напомним, чтобы увидеть сияние, лучше ехать в места, где минимум засветки (городского освещения) и открытое небо в направлении севера.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.