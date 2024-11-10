Воин на Главном штабе поймал Луну

Антициклон позволил петербуржцам 10 ноября не только погреться под лучами осеннего солнца, но и полюбоваться яркой луной. Интересный кадр сделала читательница «Фонтанки» Светлана с Дворцовой площади.

Источник: читательница «Фонтанки» Светлана







Фотограф поймала такой ракурс, что кажется, будто воин, стоящий рядом с колесницей на здании Главного штаба, подцепил Луну на копьё.

Сейчас Луна растёт. Сегодня — 10-й лунный день, он, согласно поверьям, считается удачным.

читательница «Фонтанки» Олеся





