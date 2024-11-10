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Общество Воин на Главном штабе поймал Луну

Воин на Главном штабе поймал Луну

972
1 комментарий

Антициклон позволил петербуржцам 10 ноября не только погреться под лучами осеннего солнца, но и полюбоваться яркой луной. Интересный кадр сделала читательница «Фонтанки» Светлана с Дворцовой площади.

Фотограф поймала такой ракурс, что кажется, будто воин, стоящий рядом с колесницей на здании Главного штаба, подцепил Луну на копьё.

Сейчас Луна растёт. Сегодня — 10-й лунный день, он, согласно поверьям, считается удачным.

читательница «Фонтанки» Олеся

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Комментарии
1
ixform
29 минут
почему нету бортового компьютера автомобиля и вертолёта который соединён с сервером и может спасти жизни несколько миллионов нет такой задачи какая тогда демография если все умирают какая разница они размножаются или нет если их убивает всё подряд от пожаров до убийц на новеньких машинах они пьяные они злые они подкарауливают твоих детей
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