Двери горели ночью на улице Танкиста Хрустицкого. Задержан пьяный местный житель

Около трех часов после полуночи в полицию позвонил 44-летний мужчина из дома № 46. Он рассказал, что неизвестные подожгли дверь соседней квартиры. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на первом этаже уже две подпаленные двери.

В восьмом часу утра у дома 92 по Ленинскому проспекту полиция задержала неработающего пьяного 40-летнего мужчину. По предварительным данным, именно он поджег одну дверь из хулиганских побуждений, в дальнейшем огонь перекинулся на дверь соседней квартиры. Как оказалось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.