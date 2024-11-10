Двери горели ночью на улице Танкиста Хрустицкого. Задержан пьяный местный житель

Полиция Кировского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге двери квартиры на улице Танкиста Хрустицкого. Как сообщает 10 ноября ГУ МВД, инцидент произошел субботней ночью.
Около трех часов после полуночи в полицию позвонил 44-летний мужчина из дома № 46. Он рассказал, что неизвестные подожгли дверь соседней квартиры. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на первом этаже уже две подпаленные двери.
В восьмом часу утра у дома 92 по Ленинскому проспекту полиция задержала неработающего пьяного 40-летнего мужчину. По предварительным данным, именно он поджег одну дверь из хулиганских побуждений, в дальнейшем огонь перекинулся на дверь соседней квартиры. Как оказалось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
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