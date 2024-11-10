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Происшествия Двери горели ночью на улице Танкиста Хрустицкого. Задержан пьяный местный житель

Двери горели ночью на улице Танкиста Хрустицкого. Задержан пьяный местный житель

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3 комментария

Полиция Кировского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге двери квартиры на улице Танкиста Хрустицкого. Как сообщает 10 ноября ГУ МВД, инцидент произошел субботней ночью.

Около трех часов после полуночи в полицию позвонил 44-летний мужчина из дома № 46. Он рассказал, что неизвестные подожгли дверь соседней квартиры. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на первом этаже уже две подпаленные двери.

В восьмом часу утра у дома 92 по Ленинскому проспекту полиция задержала неработающего пьяного 40-летнего мужчину. По предварительным данным, именно он поджег одну дверь из хулиганских побуждений, в дальнейшем огонь перекинулся на дверь соседней квартиры. Как оказалось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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Комментарии
3
Karl_Ivanovich
1 час
Может этих "пьяных неработающих" пора пристраивать куда-нибудь, где из напитков только вода, а на хлеб надо зарабатывать!
Леошид Турист
1 час
>> неизвестный подожгли Фъ, вы там ещё не протрезвели?
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