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Власть WP: Трамп позвонил Путину

WP: Трамп позвонил Путину

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26 комментариев

Дональд Трамп в четверг позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они обсудили, в частности, украинский конфликт, пишет 10 ноября The Washington Post со ссылкой на источники. В Кремле эту информацию пока не комментировали.

По данным издания, политики говорили о том, как достичь мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине».

«Во время разговора, который Трамп провел со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе», — цитирует издание анонимный источник.

Беседа, как пишет WP, прошла «на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США» после своей победы. В четверг Трамп рассказал NBC, что он после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского (к разговору присоединился и Илон Маск).

В ходе своей кампании Трамп заявлял, что положит конец украинскому конфликту, хотя и не раскрывал деталей своих намерений. Он дал понять в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть территорий, и во время разговора он кратко поднял вопрос о земле, сообщили источники.

Выборы в США проходили 5 ноября, Дональд Трамп получил большинство голосов. Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Комментарии
26
AndrewBarsik
1 час
С Трампом не забалует.
Рострелли
1 час
Дождался. Ждал, поди, сутками на телефоне. Как девица на выданье.
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