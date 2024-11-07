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Политика Трамп заявил, что поговорил с 70 мировыми лидерами после победы на выборах. И уточнил — был ли среди них Путин

Трамп заявил, что поговорил с 70 мировыми лидерами после победы на выборах. И уточнил — был ли среди них Путин

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1 комментарий

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после выборов еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным, но рассчитывает сделать это. Об этом сообщает NBC.

По словам Трампа, он успел поговорить после своей победы на выборах с 70 мировыми лидерами, среди которых он упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Трамп охарактеризовал эту беседу как «очень хорошую») и президента Украины Владимира Зеленского (без подробностей). Сам Зеленский сообщил, что стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. «Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом», написал он.

Трамп пообещал опубликовать список глав, с которыми успел пообщаться.

По поводу общения с Путиным он сказал так: «Я думаю, мы поговорим».

В интервью Трамп также рассказал о своих телефонных разговорах с президентом Джо Байденом и его соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.

«Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих направлениях», — сказал Трамп.

Между тем, сегодня на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы государства в США.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
17 минут
путин в предбаннике до сих пор топчется что ле. а ведь так старался сегодня... хе-хе.
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