Трамп заявил, что поговорил с 70 мировыми лидерами после победы на выборах. И уточнил — был ли среди них Путин

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после выборов еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным, но рассчитывает сделать это. Об этом сообщает NBC.
По словам Трампа, он успел поговорить после своей победы на выборах с 70 мировыми лидерами, среди которых он упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Трамп охарактеризовал эту беседу как «очень хорошую») и президента Украины Владимира Зеленского (без подробностей). Сам Зеленский сообщил, что стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. «Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом», написал он.
Трамп пообещал опубликовать список глав, с которыми успел пообщаться.
По поводу общения с Путиным он сказал так: «Я думаю, мы поговорим».
В интервью Трамп также рассказал о своих телефонных разговорах с президентом Джо Байденом и его соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.
«Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих направлениях», — сказал Трамп.
Между тем, сегодня на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост главы государства в США.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.