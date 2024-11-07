Трамп заявил, что поговорил с 70 мировыми лидерами после победы на выборах. И уточнил — был ли среди них Путин

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после выборов еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным, но рассчитывает сделать это. Об этом сообщает NBC.

По словам Трампа, он успел поговорить после своей победы на выборах с 70 мировыми лидерами, среди которых он упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Трамп охарактеризовал эту беседу как «очень хорошую») и президента Украины Владимира Зеленского (без подробностей). Сам Зеленский сообщил , что стороны договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. «Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом», написал он.

По поводу общения с Путиным он сказал так: «Я думаю, мы поговорим».

В интервью Трамп также рассказал о своих телефонных разговорах с президентом Джо Байденом и его соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.