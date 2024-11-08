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Политика Axios: Илон Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Axios: Илон Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским

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5 комментариев

Бизнесмен Илон Маск участвовал в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и вновь избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios в пятницу, 8 ноября.

По данным источника издания, беседа длилась 25 минут и на ней Трамп заявил о готовности поддержать Украину. Маск, в свою очередь, подчеркнул, что готов дальше оказывать содействие Киеву через свои спутники Starlink, которыми пользуются военные ВСУ. Отмечается, что избранный два дня назад 47-й президент США сказал Зеленскому, что они продолжат разговоры после того, как он соберет свою команду по внешней политике.

В свою очередь, Зеленский после разговора с Трампом написал в соцсети X, что у них был «прекрасный телефонный разговор».

Напомним, что после своего переизбрания Трамп заявил, что поговорил с 70 мировыми лидерами, среди которых он упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Трамп охарактеризовал эту беседу как «очень хорошую») и Зеленского (подробности беседы не уточнялись). По поводу общения с президентом РФ он сказал так: «Я думаю, мы поговорим».

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что не имеет ничего против возобновления контактов с Трампом и не считает зазорным и первым позвонить. А публичные заявления нового президента США о стремлении к восстановлению отношений с РФ и завершении украинского конфликта заслуживают внимания.

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Илон Маск Владимир Зеленский Дональд Трамп
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Комментарии
6
VKuser279092
37 минут
Похоже, в следующую пятницу Маск и Трамп будут признаны Минюстом иноагентами.
280857236
29 минут
Это будет интересно.
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