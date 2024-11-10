«Пежо» опрокинул машину скорой в Кингисеппе. Госпитализирована фельдшер

Машина скорой помощи попала в аварию в городе Кингисепп 10 ноября. Медицинские работники, по предварительным данным, спешили на вызов, но не смогли разъехаться с легковым автомобилем. В результате пострадал фельдшер. Об этом сообщает 47news.

Сообщение о ДТП на Крикковском шоссе поступило в экстренные службы в 20.42. На место выехали в том числе сотрудники 124-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Они отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.

По предварительной информации, на дороге произошло боковое столкновение легкового «Пежо» и спецтранспорта. В результате удара машина с красным крестом перевернулась. В результате ДТП фельдшер с травмами была госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются.