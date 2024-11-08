Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции

Выходом на сегодняшний день остаются госпрограммы поддержки малого бизнеса, которые все еще позволяют снизить ставки до приемлемых. Только вот лимиты по большинству из них не безграничны.

Как отразится повышение ключевой ставки на активности предпринимателей, почему корпоративное кредитование не встанет и какими должны быть меры господдержки, обсудили общественные деятели, представители финансового сектора и предприниматели на круглом столе «Фонтанки» и «ТТ Финанс».

Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, отметил: хотя рост ключевой ставки был ожидаем, предприниматели восприняли эту новость с определенной тревогой, т. к. при отсутствии «длинных дешевых денег» планировать развитие компаний очень сложно.

— Одним повышением ключевой ставки нельзя достичь укрепления национальной валюты. Обеспечить сильный рубль могут продукция и товары, произведенные отечественными предприятиями, — говорит он.

В связи с этим на первый план выходят программы господдержки.

— Высокие проценты по кредитам бизнесу государство должно компенсировать, — считает бизнес-омбудсмен, — но такую помощь следует раздавать не «веерным» способом, а определив наиболее важные и перспективные отрасли и предприятия. И уже тогда выверенно, точно и эффективно инвестировать в их развитие.

Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







— Сейчас госпрограммы ориентированы больше на тех, кто только начинает свой бизнес, — говорит Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты. — Но я считаю, что все-таки государству не стоит забывать о том, что «старый друг лучше новых двух», и, может быть, как-то дифференцировать программы. На действующий бизнес тоже нужно обращать внимание.

Наталья Астахова, заместитель председателя постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству петербургского ЗАКСа, отметила, что экономическая ситуация отражается больше всего на наемных сотрудниках. Многим стало трудно исполнять свои кредитные обязательства, а рефинансировать кредиты невозможно из-за возросших ставок. Рост зарплат работающих в гражданском секторе не поспевает за увеличением потребительских цен, которые с февраля 2022 года по октябрь 2024-го, по данным Росстата, выросли на 30%. Негосударственные же эксперты говорят о приросте в 60%.

— Среди основных проблем бизнеса — все те же высокие ставки по кредитам, а также удлинившиеся сроки и подорожание перевода денег за рубеж и поставок товара из-за границы, — говорит Наталья Астахова. — Предприниматели с огромными сложностями оплачивают товар, а идти он может до полугода, что приводит к серьезным рискам убытков. При этом, несмотря на импортозамещение, зарубежные комплектующие и товары из-за границы по-прежнему необходимы.

При этом увеличивается и контроль за бизнесом со стороны государства. Особенно беспокоит предпринимателей маркировка, так как для малого бизнеса ее внедрение обходится достаточно дорого. Что касается мер господдержки, то, по словам Натальи Астаховой, ими пользуется не более 3–5% предпринимателей.

Наталья Астахова, заместитель председателя постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству петербургского ЗАКСа Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







Пиковые нагрузки

В свою очередь, банки, по мнению Валерия Калугина, должны создать максимально гибкие условия для кредитования МСП. Таким образом у предприятий будет возможность находить средства для развития, а кредитные организации сохранят клиентов.

— Что касается банковского сектора, можно утверждать: несмотря на продолжающееся санкционное давление кредитные организации продолжили активное и, в целом, успешное развитие, — считает он. Эксперт также сообщил, что, согласно прогнозам ЦБ и рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2024 года чистая прибыль банков составит 3,1–3,8 трлн рублей и превысит результаты 2023 года.

В свою очередь директор департамента по работе с клиентами среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон отметил: «Мы предлагаем комфортный сервис, упрощаем процедуры и, переводя их в цифровую среду, сокращаем для МСБ финансовые, временные и трудозатраты на подготовку документов. В ПСБ более 80% кредитных продуктов для юридических лиц и ИП и около 90% для физлиц выдаётся через цифровые каналы».

Также он рассказал, что половина кредитного портфеля ПСБ на сегодняшний день является необеспеченной. Сейчас в ПСБ в рамках продукта «Лимит открыт» без залога предприятие может получить до 100 млн рублей, в том числе по предодобренным предложениям. Именно наличие залогов всегда оказывалось серьезной преградой для предпринимателей, а теперь ее нет. Но если речь идет о займе бо́льших сумм, то потребуется залог — либо недвижимость, либо поручительство Корпорации МСП.

Александр Хайкинсон, директор департамента по работе с клиентами среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







Александр Хайкинсон рассказал, что индекс деловой активности RSBI, который подсчитывает ПСБ вместе с «Опорой России», в сентябре находился на уровне 55,2, тогда как месяц назад он составлял 54,5. Таковы данные в целом по стране.

— Индекс выше 50 говорит о росте деловой активности, — пояснил Александр Хайкинсон. — Он состоит из разных компонентов: продажи, доступность кредитования, инвестиции и кадры и т. д. По Санкт-Петербургу все компоненты находятся на отметке выше 50 пунктов, а в целом индекс в нашем городе превышает средний по стране.

Ниже 50 в среднем по стране опустился показатель по продажам — сейчас он 47,3. По мнению эксперта, на эту составляющую влияет в том числе стоимость денег, увеличение сроков доставки товаров и в целом усложнение работы по логистике и внешнеэкономической деятельности.

При этом согласно сентябрьскому исследованию индекса RSBI по всей стране, 25% предприятий планируют развиваться и вкладывать в это средства, тогда как в августе таких было 20%. А число желающих сокращать объемы бизнеса с 11% в августе снизилось до 9% в октябре.

По словам Александра Хайкинсона, у ТОП-10 банков в стратегиях развития на 5–7 лет заложен рост числа клиентов в сегменте МСП — к 2028 году их число составит порядка 20 млн, а сейчас зарегистрировано 6,2–6,3 млн предпринимателей по всей стране. Конечно, часть клиентов будет работать с несколькими финансовыми учреждениями. Тем не менее банки готовят инфраструктуру, чтобы их обслуживать.

— Мы видим, что у любого роста ставки есть отложенный эффект, — говорит Михаил Иоффе, вице-президент, руководитель региональной дирекции по СПБ и ЛО банковской группы ТКБ. — Уже в сентябре и октябре наблюдаем существенное сокращение темпов розничного кредитования, а к декабрю и первому кварталу 2025 года увидим торможение, т. к. под ставку условно 35%+ оно пользоваться большим спросом не будет. Также замедляется ипотека: лимиты по семейной заканчиваются, а первоначальный взнос поднялся до 50%. И в то же время мы видим, что новых госпрограмм не будет, пока не будет устойчивой тенденции на снижение инфляции.

При этом, по его словам, корпоративное кредитование пока растет и, скорее всего, полностью не затормозится, несмотря на то, что ставка по рынку будет 24–26%.

— Но мы понимаем, что есть отрасли, которые эту ставку могут, условно говоря, переварить, а есть те, которые замедляют развитие, потому что для них это слишком дорогое финансирование, — добавил Михаил Иоффе. — В то же время сейчас нельзя однозначно назвать происходящее в экономике кризисом — это понятные и не новые явления, которые с определенной цикличностью происходят в экономике разных стран. Есть и отрасли, которые показывают рост ВПК: внутренний туризм, фарма.

Он отметил, что в 2023 году корпоративное кредитование выросло на 25%, по итогам 2024 года можно ожидать рост на 15%, а в 2025 — не более 10–15%. В основном это связано с тем, что госпрограммы в рознице сильно сокращены, а в сфере малого и среднего бизнеса пока еще остаются.

Михаил Иоффе, вице-президент, руководитель региональной дирекции по СПБ и ЛО банковской группы ТКБ. Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







— В крупных банках малому и среднему бизнесу будет сложнее получить кредит, у частных банков — проще, — считает он. — У нас меньше бюрократии и нет сегментации клиентов по величине активов.

— Процесс небыстрый, но, скорее всего, инфляция замедлится, мы перейдем к снижению ключевой ставки — и, как следствие, начнется оживление деловой активности, — резюмировал Михаил Иоффе.



Нужна техника

Обсуждая последствия роста ключевой ставки, не нужно забывать о причинах, которые к этому привели, говорит генеральный директор АО «Объединенная лизинговая компания» (банковская группа ТКБ) Михаил Цыганков.

— Вариантов два: либо вы разгоняете экономический рост и снижаете ставку, либо вы контролируете инфляцию в целевых параметрах, защищая население от обесценения денег, — объяснил он. — Нельзя и экономический рост стимулировать, и инфляцию уменьшать одновременно.

При этом у нас две противоречащие друг другу тенденции: растет и сбережение, и потребление. И можно много спорить, был ли перегрев российской экономики или это скачки отдельных отраслей. Но ЦБ уверяет, что перегрев был и, если бы оставили ставку в 10%, суммарно отрицательные последствия превышали бы положительный эффект. Государство выбрало социально-ориентированную экономику, которая сберегает доходы населения.

Он отметил, что за прошлый год объем нового бизнеса в лизинге вырос в два раза: при комфортной ставке клиенты активно приобретали производственные мощности, наращивая выпуск продукции и услуг. Экономика, в свою очередь, не успевала удовлетворять спрос, что стимулировало инфляцию. Пока, по словам Михаила Цыганкова, пределы роста ключевой ставки сложно прогнозировать, но при этом, согласно отчетам Минэкономразвития, продолжается рост ВВП. И даже несмотря на признаки начавшегося охлаждения на конец года экономика будет в положительном тренде роста.

Что касается лизинговой отрасли, то спрос в ней сохраняется.

— Предприятия адаптируются. В лизинговой отрасли видим, что они стремятся удлинить срок лизинга, тем самым снизив ежемесячную нагрузку. Проекты не останавливаются, их более досконально и взвешено анализируют, — добавил Михаил Цыганков.

Михаил Цыганков, генеральный директор АО «Объединенная лизинговая компания» (банковская группа ТКБ) Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







Позитивные тенденции на рынке лизинга подтвердила и Анна Илларионова, управляющая подразделением ООО «Каркаде» в Санкт-Петербурге. Она отметила, что по итогам 9 месяцев работы 2024 года драйвером роста стали транспортные средства китайского производства. Так, прирост продаж «азиатских» авто во всех сегментах относительно аналогичного периода прошлого года составил 27%, при этом средняя стоимость договора осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году — за исключением сегмента коммерческого транспорта, в котором она увеличилась с 6,6 млн до 7,2 млн рублей.

— Среди клиентов наибольшую долю занимают представители транспортной сферы (22%), далее идут услуги и торговля (по 20%), 10% приходится на такси, 7% — на строительство, — рассказала Анна.

И в каждом сегменте лидируют китайские бренды: Haval, Geely, Exeed — в легковом транспорте, в коммерческом — Sitrak, JAC, Shacman, среди специальной техники — Sany, XCMG, LGCE.

— Мы видим мощный разворот в сторону китайского автопрома, — говорит Анна Илларионова. — Этому способствуют также специальные программы по приобретению автомобилей и техники от производителей и дистрибьюторов.

Что касается малого бизнеса, то, по ее словам, рост продаж обусловлен в том числе и мерами господдержки, которую получают малые и средние предприятия в виде субсидий от Минпромторга.

Анна Илларионова, управляющая подразделением ООО «Каркаде» в Санкт-Петербурге Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







— Лизинг остается востребованным инструментом, потому что мы также предлагаем сопутствующий комплекс услуг, включая постобслуживание техники, досрочный выкуп, продленную гарантию и т. п., — рассказала Анна Илларионова. — Например, сейчас у нас есть возможность онлайн, без личного присутствия клиента, зарегистрировать транспортное средство в Гостехнадзоре, что также экономит время и ресурсы представителей МСБ.

Лялья Садыкова отметила: не все предприниматели знают о возможностях лизинга оборудования. В частности, в сфере HoReCa уже достаточно активно пользуются программами, а в бьюти-индустрии пока еще и сами лизинговые компании недостаточно активно себя позиционируют.

Поддержка от государства

Еще один вариант господдержки — это финансовая помощь, которую предоставляет государство через специальные фонды. В частности, в Петербурге это НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» и НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания».

— Отказаться от кредитов компании не могут себе позволить: наличие оборотных средств — главная потребность предпринимателей, — комментирует Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. — Финансово малый и средний бизнес в Петербурге поддерживается через программы предоставления поручительств и льготных микрозаймов. Оба фонда участвуют в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и оказывают финансовую поддержку МСП в рамках инфраструктуры «Мой бизнес».

Она рассказала, что за 9 месяцев 2024 года Фонд содействия кредитованию выдал 228 поручительств на 3,4 млрд рублей, что обеспечило финансирование малого и среднего бизнеса на сумму свыше 17 млрд рублей.

— Одной из тенденций оказываемой гарантийной поддержки стал рост среднего чека договора поручительства, — рассказала Александра Питкянен. — В этом году он составил 15,3 млн рублей, тогда как в 2023 году — 14,9 млн рублей. Напомню, что максимальная сумма поручительства может достигать 100 млн, а гарантии — покрывать до 50% кредита. Это важная мера поддержки: она положительно влияет на условия кредитования для компаний, у которых не хватает залогового имущества для получения финансирования в банке.

Очень востребованы сейчас и программы микрофинансирования, позволяющие привлекать до 5 млн рублей под 1–5% годовых. За 9 месяцев 2024 года субъектам МСП и самозанятым в Петербурге выдано 428 займов на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом более 26% всех договоров займа были заключены с начинающими предпринимателями, добавила эксперт.

Больше стали обращаться за поддержкой в виде льготного займа самозанятые граждане и предприятия сферы обрабатывающего производства: в 2024 году Фонд микрофинансирования предоставил 81 займ самозанятым Петербурга на сумму более 38,1 млн рублей, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Также выдано более 110 займов без залогового обеспечения СМСП сферы обрабатывающего производства на общую сумму порядка 338,7 млн рублей. Здесь темп роста по сравнению с показателем за 2023 год составил свыше 30%.

Александра Питкянен уточнила, что в структуре выдач по-прежнему лидируют производственная сфера и торговля — драйверы городской экономики. В основном компании привлекают финансирование для пополнения оборотных средств.

Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







По словам Ляльи Садыковой, на сегодняшний день недостатком является только невозможность подавать документы в цифровом виде, но ставки в 3–5% годовых искупают это неудобство.

Ставка против инфляции

Источник: Дарья Драй, Фонтанка.ру







Лялья Садыкова также отметила, что средства на депозитах юрлиц с сентября растут кратно: выгоднее размещать их на счетах, т. к. доход получается выше, чем рентабельность бизнеса. Этому способствовало и то, что банки снизили критерии для размещения депозитов. Таким образом, многие предприниматели притормозили развитие и ждут, что будет дальше, особенно с учетом перспективы роста налогов в следующем году.

По словам Натальи Астаховой, такой тренд говорит о стагнации бизнеса, который фактически отказывается от развития.

Михаил Иоффе парировал, что для малого бизнеса это возможность накопить средства для развития в будущем, т. к. сейчас брать кредит под 25–26% крайне дорого. Депозит дает возможность дождаться времени, когда ставки по кредитам упадут, и тогда уже брать средства на развитие.

При двух возможных моделях — опустить ставку и отпустить инфляцию и поднять ставку, чтобы стабилизировать инфляцию, — государство сегодня выбрало второй путь, менее комфортный для бизнеса, отмечают предприниматели. Однако как бы повернулась ситуация в первом случае и каких параметров могла бы достичь инфляция — никто не знает.

— Снижение ставок стимулировало бы развитие малого и среднего бизнеса, — считает Наталья Астахова, — а значит, и человеческого капитала: люди вкладывали бы деньги в то, чтобы жить в достойных условиях. Ставка по ипотеке в 8–9% была бы большим подспорьем для многих жителей Санкт-Петербурга.

Анна Илларионова прогнозирует, что до конца года сохранится умеренный рост, в том числе за счет господдержки и того, что четвертый квартал обычно показывает хорошую динамику.

— Риторика Центробанка пока не смягчается, значит, темпы охлаждения экономики пока не устраивают регулятор, иначе бы ставка не выросла до 21%, а осталась на уровне 19% или поднялась только до 20%, — говорит Михаил Цыганков. — Он заявляет откровенно, что пока не видит не то что причин для снижения, но даже для остановки повышения. Мы не знаем, как будет вести себя инфляция, но, конечно, надеемся, что наметится обратный процесс.

Лялья Садыкова напомнила, что на долю российских предпринимателей каждые 4–5 лет выпадает очередной кризис, поэтому они научились приспосабливаться к любым условиям — видимо, приспособятся и к этим.