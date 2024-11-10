Фургон сложился пополам, водитель в больнице. На трассе в Ленобласти — лобовое столкновение

Утром 10 ноября на 131-м километре трассы А-120 в районе поселка Мга столкнулись фургон и тягач. Один из водителей в больнице. Страшные кадры аварии публикует Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Судя по фото, Ford и Volvo столкнулись лоб в лоб. Кабину фургона сложило пополам — водителя пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. За рулем Ford был 19-летний парень, сообщает 47news, его передали сотрудникам скорой помощи. У тягача разбито лобовое стекло.
На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга и пожарные 130-й пожарной части Леноблпожспаса.
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