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Происшествия Фургон сложился пополам, водитель в больнице. На трассе в Ленобласти — лобовое столкновение

Фургон сложился пополам, водитель в больнице. На трассе в Ленобласти — лобовое столкновение

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1 комментарий

Утром 10 ноября на 131-м километре трассы А-120 в районе поселка Мга столкнулись фургон и тягач. Один из водителей в больнице. Страшные кадры аварии публикует Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Судя по фото, Ford и Volvo столкнулись лоб в лоб. Кабину фургона сложило пополам — водителя пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. За рулем Ford был 19-летний парень, сообщает 47news, его передали сотрудникам скорой помощи. У тягача разбито лобовое стекло.

На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга и пожарные 130-й пожарной части Леноблпожспаса.

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Комментарии
1
Гость
18 минут
Милена, складываются фуры, а не фургоны. Ты не в теме.
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