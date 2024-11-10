РЖД воссоздаст снесённый вокзал в Выборгском районе Ленобласти

Источник: Читатель «Фонтанки»







РЖД планирует реконструировать снесённый в октябре вокзал на ж/д станции Горьковское — следует из официального ответа организации одному из местных жителей. Неоклассическое здание, построенное в 1950-х, демонтировали, ссылаясь на требования безопасности.

«В 2025 году запланировано начать обустройство нового вокзала на остановочном пункте Горьковское. При создании нового вокзала будет проведён анализ документов и фотоматериалов, чтобы максимально точно повторить архитектуру и исторический облик ранее существующего вокзала», — сказано в письме от заместителя начальника Октябрьской дирекции инфраструктуры — начальника Санкт-Петербургского отдела инфраструктуры Касумова.

Пустовавший вокзал был снесен 15 октября. Как выяснилось в последствии, администрация Выборгского района Ленобласти не получала об этом уведомлений. В комитете по сохранению культурного наследия отмечали, что статуса памятника истории и культуры здание не имело.

Станция Горьковское находится в посёлке Яковлево, у границы Ленобласти и Петербурга. Через неё следуют электрички в Выборг.

Ранее комитет по охране памятников Петербурга фиксировал самовольный снос корпуса ж/д станции Парголово и через суд обязал РЖД его восстановить. Было снесено и историческое здание вокзала в Токсово, а уже после этого приказ об отказе включить его в перечень объектов культурного наследия признали недействующим.