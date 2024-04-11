КС: у судов должна быть возможность защитить от сноса здание на время спора о его статусе памятника

Конституционный суд признал, что при рассмотрении дел об оспаривании отказа присвоения зданию статуса памятника суды должны иметь возможность наложить меры защиты в виде временного запрета на снос. Нормы, которые порождают отсутствие такой возможности, КС посчитал не соответствующим Основному закону страны. К такому выводу суд пришел, рассмотрев жалобу Дмитрия Сергеева о сносе здания вокзала в Токсово.



Как сообщает пресс-служба Конституционного суда 11 апреля, суды и законодательство регионов признают приказы об отказе во включении зданий в реестр памятников нормативными актами. Для них прописана только одна возможная мера предварительной защиты — это запрет применять нормативный акт в отношении самого истца на время рассмотрения дела.



Так как сам нормативный акт затрагивает права как истца, так и других людей, его невозможно приостановить на время судебного спора. Это было бы сопряжено «с рисками отступления от стабильности правового регулирования».



В случае, когда речь идет про спор о статусе памятника, эта единственная возможная мера защиты, по сути, оказывается бесполезной, так как от сноса здание на время судебного разбирательства не спасет.



Напомним, так и произошло с вокзалом в Токсово, он был снесен в апреле 2021 года. Защитники вокзала пытались добиться признания его памятником (их сносить запрещено законом) и до сноса, и после. Но получали отказ от комитета по культуре Ленобласти. Также они оспаривали отказ включить вокзал в реестр памятников в суде и просили наложить меры предварительной защиты, запретив его снос на время рассмотрения, однако суд отказал. И только в августе 2021 года, когда самого исторического вокзала уже не существовало, суд признал отказ комитета недействующим со дня вступления в силу.



«При таких обстоятельствах суд оказывается лишенным возможности возложить на собственника здания обязанность воздержаться от сноса до окончательного рассмотрении дела. Это подрывает авторитет суда и лишает полноценной защиты права и свободы граждан», — говорится в сообщении пресс-службы КС.



Поэтому Конституционный суд признал не соответствующими Конституции статьи 85, часть 4, статьи 87 и статьи 211 КАС, и законодателям предстоит внести в них изменения. Пока это не будет сделано, «при рассмотрении аналогичных споров суд вправе обязать собственника или законного владельца объекта, в отношении которого оспаривается отказ во включении в перечень выявленных ОКН, или земельного участка, на котором он расположен, воздержаться от сноса». Для применения этой меры защиты суд должен привлечь собственника к участию в деле в качестве заинтересованного лица.

