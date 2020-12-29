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В Парголово уничтожили служебный корпус железнодорожной станции. РЖД обяжут восстановить памятник

Комитет по охране памятников зафиксировал самовольный снос служебного корпуса железнодорожной станции Парголово в Петербурге. КГИОП намерен подать в суд на собственника и обязать его восстановить утрату. Об этом комитет сообщил 29 декабря.

Комитет направил в управление МВД России по Выборгскому району заявление о преступлении по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия). Кроме того, КГИОП зафиксировал самовольные работы в здании станции. Исторические оконное и дверные заполнения, чугунные радиаторы отопления заменены на современные, мраморные подоконники — на деревянные.

«В отношении пользователя объекта составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ в связи с незаконной разборкой служебного корпуса и по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ — в связи с неисполнением требований охранного обязательства и проведением самовольных работ», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Также ведомство готовит иск в суд с требованием от собственника — ОАО «РЖД» — восстановить снесенный корпус и привести здание вокзала в соответствие с утвержденным предметом охраны.

Здание железнодорожного вокзала в Парголово (ул. Вокзальная, 26) было возведено в 1096 году по проекту архитектора Гранхольма Бруно.

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Комментарии (6)

USSR_forever
видать это подстанция телепортации была =)
yujinspb2
Админ уже бухает?
SERGEY111
Оказывается уже в 11 веке была рабочая ж д - шведы небось тогда катались к нам на Новгородчину за сыром .
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