В Парголово уничтожили служебный корпус железнодорожной станции. РЖД обяжут восстановить памятник

Комитет по охране памятников зафиксировал самовольный снос служебного корпуса железнодорожной станции Парголово в Петербурге. КГИОП намерен подать в суд на собственника и обязать его восстановить утрату. Об этом комитет сообщил 29 декабря.



Комитет направил в управление МВД России по Выборгскому району заявление о преступлении по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия). Кроме того, КГИОП зафиксировал самовольные работы в здании станции. Исторические оконное и дверные заполнения, чугунные радиаторы отопления заменены на современные, мраморные подоконники — на деревянные.