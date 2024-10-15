Неоклассическое здание вокзала сносят в Выборгском районе Ленобласти

В посёлке Яковлево Выборгского района Ленобласти начался снос конструкций вокзала ж/д станции Горьковское — обратили внимание читатели «Фонтанки» утром 15 октября. Станция находится у границы Ленобласти и Петербурга, через нее следуют электрички в Выборг.

Здание вокзала на остановочном пункте «Горьковское» построено в неоклассическом стиле предположительно в 1950-х годах. До советско-финской войны на этом месте находился деревянный вокзал при станции Мустамяки.

Глава комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой сообщил «Фонтанке», что у вокзала станции Горьковское нет статуса памятника истории и культуры, поэтому его снос не требует согласования ведомства.

«Демонтаж здания производится с целью исключения риска внезапного обрушения, возникновения пожароопасных ситуаций, проникновения в него посторонних лиц, а также исключения рисков возникновения угроз безопасности для движения поездов», — сообщили «Фонтанке» в компании.

По данным «Фонтанки», Октябрьская железная дорога предлагала администрации Выборгского района Ленинградской области принять здание вокзала на свой баланс, но эта идея не нашла поддержки. Редакция запросила комментарий у руководства района: был ли согласован демонтаж.

Ранее комитет по охране памятников Петербурга зафиксировал самовольный снос корпуса ж/д станции Парголово и через суд обязал РЖД его восстановить. Было снесено и историческое здание вокзала в Токсово, а уже после этого приказ об отказе включить его в перечень объектов культурного наследия признали недействующим.