Биткоин установил очередной исторический рекорд. Все началось с того, что Трамп оплатил криптовалютой бургеры

В воскресенье, 10 ноября, стоимость биткоина впервые в истории приблизилась к отметке в 81 тысячу долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Днем биткоин пробил отметку в 80 тысяч долларов, в 16:00 замедлился, а ближе к ночи снова выстрелил – до максимальной отметки в 80,921 тысячи долларов. За последние сутки криптобиржа прибавила 5.75% к стоимости.

Источник: скриншот, биржа Binance







Биткоин растет с 6 ноября. На фоне новостей о победе Трампа стоимость биткоина на криптобирже Binance с утром в день объявления предварительных результатов выборов подскочила на 9,3%.

Дело в том, что Дональд Трамп в своей предвыборной программе сделал поддержку криптобизнеса частью предвыборной риторики. В мае команда Трампа официально начала принимать пожертвования в криптовалюте, а в сентябре республиканец публично угостил своих сторонников бургерами и оплатил покупку криптовалютой.

С 1 ноября в России вступил в силу закон о майнинге. Теперь зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС) индивидуальные предприниматели и юридические лица могут легально добывать криптовалюты. Чтобы исключить возможность ее использования для отмывания доходов или финансирования терроризма, информацию о сделках и адреса кошельков майнеры будут должны передавать государственным ведомствам.