Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 764мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы США бьют рекорды, Россия укрепляется, Европа падает. Как рынок отреагировал на победу Трампа на выборах

США бьют рекорды, Россия укрепляется, Европа падает. Как рынок отреагировал на победу Трампа на выборах

1 918
8 комментариев

Победу Дональда Трампа в президентской гонке в США объявил канал FoxNews, а позже и сам кандидат, который уже успел выступить с речью и пообещать устроить в США «золотой век». На новости уже отреагировали рынки. «Фонтанка» собрала, как 6 ноября изменились цены на нефть, курсы валют и индексы российского рынка акций.

Российский рынок вырос

Российский рынок акций открылся ростом индексов. Уже в 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 2,31 %, до 2 676,85 пункта, индекс РТС — также на 2,31 %, до 859,98 пункта. В лидерах роста оказались бумаги «Газпрома», которые подорожали сразу на 5,86 %, Ozon (+4,9 %), МКБ (+4,7 %), АФК «Система» (+4,6 %) и «Русагро» (+4,2 %). Рост на рынке наблюдался на фоне общего позитива на мировых площадках после предварительной победы на выборах Дональда Трампа.

К 16:00 индекс Мосбиржи чуть опустился, до 2 657,28 пункта. Акции Ozon к этому времени прибавили в цене 5,8 %, «Алроса» — 3,9 %, «Юнипро» — 4 %, «Аэрофлота» — 3,7 %, «Новатэк» — 3,2 %.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он был президентом США, и обещал разрешить этот конфликт. В 2023 году в интервью Reuters Трамп также допустил, что Украине придется уступить часть своей территории России. Тем не менее ожидать смягчения санкционного режима в отношении России при Трампе было бы наивно, заявил «Ведомостям» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» и доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

Нефть и золото дешевеют

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8 утра по московскому времени составляли 74,6 доллара за баррель — это на 0,9 доллара, или на 1,19 %, ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Еще вчера нефть росла и даже превышала 76 долларов за баррель. До 9 часов цены продолжали снижаться — уже до 73,85 доллара за баррель, к 10 часам подскочили до 74,8, а ближе к полудню скорректировались до 74,4 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки WTI упала на 1,29 % — до 71,07 доллара за баррель.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью агентству РИА Новости заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может иметь противоречивые последствия для сырьевых рынков, так как, с одной стороны, он будет поощрять рост добычи и экспорта нефти в самих Штатах, с другой — от Трампа ждут ужеcточения политики в отношении Ирана и возвращения к соблюдению действующих санкций против иранского нефтяного экспорта. Как итог — цены на нефть станут более волатильными и еще менее предсказуемыми.

Предприниматель Олег Дерипаска и вовсе прогнозирует, что стоимость нефти к маю 2025 года опустится до $ 50 за баррель.

В 11:30 по московскому времени цены на золото упали на 0,8 % — до 2 720 долларов за унцию, к 13:00 золото восстановилось до 2 733 долларов.

Доллар, рубль и другие

На фоне новостей о победе Трампа укрепился рубль. С самого утра он заметно дорожает к юаню — по итогам первой минуты торгов курс китайской валюты составил 13,55 рубля, что на 0,05 % ниже уровня закрытия предыдущих торгов. По данным Мосбиржи на 15:22, юань торгуется за 13,65 рубля. Это на 10 копеек меньше, чем официальный курс ЦБ на 6 ноября.

Курс доллара рекордно укрепился на фоне победы Трампа — индекс Bloomberg вырос на 1,7 %, до самого высокого показателя с ноября 2023 года. По отношению к другим валютам доллар продемонстрировал рекордный рост с 2020 года. Bloomberg пишет, что рост американской валюты произошел на фоне распродажи на рынке облигаций.

Резкий рост курса привел к падению ряда валют по всему миру. Иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на процент. Евро упало на 2,1 % — Bloomberg называет 6 ноября «худшим днем» для валюты за более чем четыре года.

Тем временем иранский риал упал до рекордно низкого уровня — валюта торгуется на уровне 703 000 риалов за доллар, сообщили трейдеры в Тегеране газете The Hill. Также по отношению к доллару снизился курс мексиканского песо: валюта обвалилась до 20,7 песо за доллар — это минимум с августа 2022 года, отмечает Reuters. За одну торговую сессию мексиканская валюта потеряла 3,2 %. Напомним, что в своей первой речи после новостей о предварительной победе в выборах Дональд Трамп уже заявил о грядущем ужесточении миграционной политики и усилении контроля на границе.

Биткоин взлетел

На фоне новостей о победе Трампа стоимость биткоина на криптобирже Binance с утра подскочила на 9,3 %. К 15:00 рост биткоина замедлился — до 7,6 % в сравнении с 5 ноября. Максимально биткоин торговался за 75,407 тысячи долларов за сутки — это новый исторический рекорд. К 16:00 цена на криптовалюту опустилась до 74,2 тысячи.

Дональд Трамп в своей предвыборной программе сделал поддержку криптобизнеса частью предвыборной риторики, пишет РБК. В мае команда Трампа официально начала принимать пожертвования в криптовалюте, а в сентябре республиканец публично угостил своих сторонников бургерами и оплатил покупку криптовалютой.

Мировой рынок акций

Фьючерсы на акции США выросли почти максимально за год: индексы S&P и Nasdaq подскочили более чем на 2 %, а Russell 2000 с малой капитализацией взлетели на 6 %, фиксирует Reuters.

Самый серьезный рост показали акции Trump Media and Technology Group (Дональду Трампу в компании принадлежит доля в 57 %) и компании Tesla. Напомним, что Илон Маск открыто поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, а сегодня на выступлении после предварительных итогов президентской гонки политик признался Маску в любви. По оценке Nasdaq, акции Tesla выросли в цене на 30 % — сейчас они торгуются по 281 доллару за акцию. Еще 4 ноября цена была на уровне 242 долларов, свидетельствуют данные биржи. Также выросла стоимость акций Amazon.

Тем временем акции немецких автопроизводителей обвалились. К вечеру бумаги BMW потеряли в цене 5,2 %, акции Porsche — 4,8 %, бумаги Mercedes-Benz Group — 6,65 %, а акции Volkswagen AG — 4,7 %. Также Bloomberg сообщает о снижении стоимости акций датских компаний Vestas Wind Systems A/S и Orsted A/S, а также португальской EDP SA на 9 %. Все три — игроки на рынке возобновляемых источников энергии.

«Для европейского бизнеса возвращение Трампа в Белый дом будет означать значительное изменение торговой политики и геополитическую неопределенность, что приведет к негативным последствиям для экономического роста на континенте», — заявил Reuters главный экономист старейшего банка Германии Berenberg Хольгер Шмидинг.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Слава России!
32 минуты
просесть на 90% и укрепиться на 4, гойда.
jfg3322
20 минут
а масло то как?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15