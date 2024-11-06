США бьют рекорды, Россия укрепляется, Европа падает. Как рынок отреагировал на победу Трампа на выборах

Источник: Richard Drew/AP/TASS







Победу Дональда Трампа в президентской гонке в США объявил канал FoxNews, а позже и сам кандидат, который уже успел выступить с речью и пообещать устроить в США «золотой век». На новости уже отреагировали рынки. «Фонтанка» собрала, как 6 ноября изменились цены на нефть, курсы валют и индексы российского рынка акций.

Российский рынок вырос

Российский рынок акций открылся ростом индексов. Уже в 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 2,31 %, до 2 676,85 пункта, индекс РТС — также на 2,31 %, до 859,98 пункта. В лидерах роста оказались бумаги «Газпрома», которые подорожали сразу на 5,86 %, Ozon (+4,9 %), МКБ (+4,7 %), АФК «Система» (+4,6 %) и «Русагро» (+4,2 %). Рост на рынке наблюдался на фоне общего позитива на мировых площадках после предварительной победы на выборах Дональда Трампа.

К 16:00 индекс Мосбиржи чуть опустился, до 2 657,28 пункта. Акции Ozon к этому времени прибавили в цене 5,8 %, «Алроса» — 3,9 %, «Юнипро» — 4 %, «Аэрофлота» — 3,7 %, «Новатэк» — 3,2 %.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он был президентом США, и обещал разрешить этот конфликт. В 2023 году в интервью Reuters Трамп также допустил, что Украине придется уступить часть своей территории России. Тем не менее ожидать смягчения санкционного режима в отношении России при Трампе было бы наивно, заявил «Ведомостям» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» и доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

Нефть и золото дешевеют

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8 утра по московскому времени составляли 74,6 доллара за баррель — это на 0,9 доллара, или на 1,19 %, ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Еще вчера нефть росла и даже превышала 76 долларов за баррель. До 9 часов цены продолжали снижаться — уже до 73,85 доллара за баррель, к 10 часам подскочили до 74,8, а ближе к полудню скорректировались до 74,4 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки WTI упала на 1,29 % — до 71,07 доллара за баррель.

Источник: ICE Futures







Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в интервью агентству РИА Новости заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может иметь противоречивые последствия для сырьевых рынков, так как, с одной стороны, он будет поощрять рост добычи и экспорта нефти в самих Штатах, с другой — от Трампа ждут ужеcточения политики в отношении Ирана и возвращения к соблюдению действующих санкций против иранского нефтяного экспорта. Как итог — цены на нефть станут более волатильными и еще менее предсказуемыми.

Предприниматель Олег Дерипаска и вовсе прогнозирует, что стоимость нефти к маю 2025 года опустится до $ 50 за баррель.

В 11:30 по московскому времени цены на золото упали на 0,8 % — до 2 720 долларов за унцию, к 13:00 золото восстановилось до 2 733 долларов.

Доллар, рубль и другие

На фоне новостей о победе Трампа укрепился рубль. С самого утра он заметно дорожает к юаню — по итогам первой минуты торгов курс китайской валюты составил 13,55 рубля, что на 0,05 % ниже уровня закрытия предыдущих торгов. По данным Мосбиржи на 15:22, юань торгуется за 13,65 рубля. Это на 10 копеек меньше, чем официальный курс ЦБ на 6 ноября.

Источник: Мосбиржа







Курс доллара рекордно укрепился на фоне победы Трампа — индекс Bloomberg вырос на 1,7 %, до самого высокого показателя с ноября 2023 года. По отношению к другим валютам доллар продемонстрировал рекордный рост с 2020 года. Bloomberg пишет, что рост американской валюты произошел на фоне распродажи на рынке облигаций.

Источник: Bloomberg







Резкий рост курса привел к падению ряда валют по всему миру. Иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на процент. Евро упало на 2,1 % — Bloomberg называет 6 ноября «худшим днем» для валюты за более чем четыре года.

Тем временем иранский риал упал до рекордно низкого уровня — валюта торгуется на уровне 703 000 риалов за доллар, сообщили трейдеры в Тегеране газете The Hill. Также по отношению к доллару снизился курс мексиканского песо: валюта обвалилась до 20,7 песо за доллар — это минимум с августа 2022 года, отмечает Reuters. За одну торговую сессию мексиканская валюта потеряла 3,2 %. Напомним, что в своей первой речи после новостей о предварительной победе в выборах Дональд Трамп уже заявил о грядущем ужесточении миграционной политики и усилении контроля на границе.

Биткоин взлетел

На фоне новостей о победе Трампа стоимость биткоина на криптобирже Binance с утра подскочила на 9,3 %. К 15:00 рост биткоина замедлился — до 7,6 % в сравнении с 5 ноября. Максимально биткоин торговался за 75,407 тысячи долларов за сутки — это новый исторический рекорд. К 16:00 цена на криптовалюту опустилась до 74,2 тысячи.

Источник: Binance







Дональд Трамп в своей предвыборной программе сделал поддержку криптобизнеса частью предвыборной риторики, пишет РБК. В мае команда Трампа официально начала принимать пожертвования в криптовалюте, а в сентябре республиканец публично угостил своих сторонников бургерами и оплатил покупку криптовалютой.

Мировой рынок акций

Фьючерсы на акции США выросли почти максимально за год: индексы S&P и Nasdaq подскочили более чем на 2 %, а Russell 2000 с малой капитализацией взлетели на 6 %, фиксирует Reuters.

Самый серьезный рост показали акции Trump Media and Technology Group (Дональду Трампу в компании принадлежит доля в 57 %) и компании Tesla. Напомним, что Илон Маск открыто поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, а сегодня на выступлении после предварительных итогов президентской гонки политик признался Маску в любви. По оценке Nasdaq, акции Tesla выросли в цене на 30 % — сейчас они торгуются по 281 доллару за акцию. Еще 4 ноября цена была на уровне 242 долларов, свидетельствуют данные биржи. Также выросла стоимость акций Amazon.

Источник: Nasdaq







Тем временем акции немецких автопроизводителей обвалились. К вечеру бумаги BMW потеряли в цене 5,2 %, акции Porsche — 4,8 %, бумаги Mercedes-Benz Group — 6,65 %, а акции Volkswagen AG — 4,7 %. Также Bloomberg сообщает о снижении стоимости акций датских компаний Vestas Wind Systems A/S и Orsted A/S, а также португальской EDP SA на 9 %. Все три — игроки на рынке возобновляемых источников энергии.

«Для европейского бизнеса возвращение Трампа в Белый дом будет означать значительное изменение торговой политики и геополитическую неопределенность, что приведет к негативным последствиям для экономического роста на континенте», — заявил Reuters главный экономист старейшего банка Германии Berenberg Хольгер Шмидинг.