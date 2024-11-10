Почему мультфильм о материнстве «Дикий робот» на самом деле очень опасная сказка

Источник: кадр из мультфильма «Дикий робот» 2024 г., Режиссер Крис Сандерс







Студия, создавшая «Шрека», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона», выпустила историю о матери-одиночке в зверском окружении. Фигура отчима-паразита тоже присутствует. История получилась в духе современного феминизма — и дух этот настолько силен, что выдержать такое может разве что робот.

Новый релиз студии Dreamworks «Дикий робот» называют лучшим анимационным фильмом года наряду с «Головоломкой 2» от Pixar — и одним из главных претендентов на «Оскар». Режиссер и сценарист «Дикого робота» Крис Сандерс трижды номинировался на премию Американской киноакадемии — с мультфильмами «Лило и Стич» (2002), «Как приручить дракона» (2010) и «Семейка Крудс» (2013), — и вполне может рассчитывать на статуэтку.

«Дикого робота» уже обожают зрители (у картины 98% свежести на сайте Rotten Tomatoes) и кинокритики (отрицательных рецензий нет, мультфильм лишь слегка пожурили за предсказуемый и «манипулятивный» сценарий, выдавливающий слезу). Персонажей озвучили актеры первой величины: икона стиля Лупита Нионго («Двенадцать лет рабства»), «папочка» всея Интернета Педро Паскаль («Мандалорец», «Одни из нас»), Кэтрин О’Хара («Один дома», «Битлджус Битлджус»), Кит Коннор («Первому игроку приготовиться»), Билл Найи («Реальная любовь», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в шести эпизодах «Звездных войн»). При бюджете в 78 миллионов долларов кассовые сборы «Дикого робота» в мире превысили 269 миллионов. В России официальной премьеры не было, но фильм показывают в кинотеатрах в рамках «предсеансового обслуживания».

Источник: youtube.com/KinomanTrailers

«Дикий робот» основан на серии детских книг Питера Брауна. Студия Dreamworks уже объявила о работе над сиквелом.

Главный персонаж истории — робот-помощник Rozzum 7134, продукт компании Universal Dynamics, потерянный во время транспортировки. Робот активируется на острове, где нет ни единой человеческой души, но зато растет густой североамериканский лес и полно разнообразных зверюшек. Rozzum говорит с животными женским голосом, учит их язык и ищет того, кто поставит ей задачу. Но вокруг только звери, которые жрут друг друга и шарахаются от добровольного помощника. Все меняется, когда робот усыновляет новорожденного гусенка. А многодетная мать — опоссум Розохвостик — объясняет ей задачу: ребенка надо научить есть, плавать и летать. Помочь роботу, которую теперь зовут просто Роз, растить детеныша вызывается местный «специалист по гусям» лис Финк.

Источник: кадр из мультфильма «Дикий робот» 2024 г., Режиссер Крис Сандерс







В «Диком роботе» есть все, что должно быть у качественного мультфильма для семейного просмотра: смешные шутки и сентиментальные эпизоды, свежая анимация в импрессионистском стиле с акварельными фонами, как в «Бэмби», и нарисованной от руки водой и растительностью, как в шедеврах Миядзаки.

А еще «Дикий робот» — первый за много лет яркий мультфильм о материнстве. Возможно, вообще первый в своем роде. Те же классические диснеевские мультики традиционно критикуют за то, что там вообще нет фигуры матери. Разве что в «Красавице и чудовище» в сцене на рынке, где героиня поет и танцует, в кадр мельком попадает замученная и толстая многодетная мамаша, по которой буквально ползают младенцы. В анимации нового времени дела не намного лучше: в «Рапунцель: Запутанная история» матушка Готель — классический пример токсичной матери-манипуляторши, в «Как приручить дракона» мать Иккинга оставляет годовалого сына ради экологического активизма, в «Храброй сердцем» королева Элинор буквально душит дочь своими правилами и тесными платьями.

Источник: кадр из мультфильма «Дикий робот» 2024 г., Режиссер Крис Сандерс







И вот, наконец, в «Диком роботе» нам показывают нормальную, или, как говорят психологи, достаточно хорошую мать. Которая не запрограммирована для этой роли. «Как и все мы», — говорит роботу Роз увешанная кусачими и пахучими детьми опоссум Розахвостик. Что с точки зрения животного мира, конечно, совсем не так, но метафорической сказке положены некоторые вольности.

Роз, получившая задачу, начинает ее выполнять: растит гусенка, меняется сама и меняет мир вокруг себя. Рядом постоянно трется Финк, который в некоторых сценах считывается, как прямая отсылка к Лису из «Маленького принца», но на самом деле — ловкий паразит, который удачно пристроился к ресурсной даме. Роз и правда завидная партия: она может добывать пищу в промышленных масштабах, строить убежище с отоплением и водопроводом, таскать на плече медведя-гризли. Оленя на скаку не остановит, но в горящий лес войдет запросто.

Источник: кадр из мультфильма «Дикий робот» 2024 г., Режиссер Крис Сандерс







Роз быстро учится, никогда не устает и у нее не бывает плохого настроения. Она не выгорает эмоционально, не чувствует боли и ни о чем не просит. Она идеальная женщина. Сильная, независимая, и у нее совершенно нет собственных потребностей и интересов. Ее можно оставить в лесу на всю зиму, а весной найти там же в добром здравии. Ее счастье — выполнять задачи, которые ставит кто-то другой. Это очень приятный и понятный для общества образ матери, который вполне может стать ролевой моделью для юных зрительниц.

Вот только, чтобы ей соответствовать и не сломаться в самый ответственный момент, надо быть железным роботом. То есть мы получаем очередной нереалистичный пример «хорошей девочки», пожестче классической Золушки. Та хотя бы хотела платьице и замуж, а Роз хочет только работать и чтобы близкие не поубивали друг друга. Из таких получаются хорошие жены и идеальные пациенты клиники неврозов.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»